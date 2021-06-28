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В центре "Вектор" рассказали, есть ли в России новый лямбда-штамм коронавируса

Среди симптомов этой разновидности инфекции — высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря обоняния и вкуса.

28 июня, 12:26
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

В России пока нет случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса. Об этом сообщили в центре "Вектор".

"Изучение свойств данного варианта продолжается. С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заражения данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено", — говорится в сообщении.

Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса

Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса

Напомним, до появления "индийской" разновидности коронавируса именно на лямбда-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. Учёные насчитали в его геноме убийственный коктейль из восьми ключевых мутаций, повышающих заразность вируса. При этом в июне в Бразилии выявили новый опасный штамм, который является ближайшим родственником лямбда-штамма SARS-CoV-2.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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