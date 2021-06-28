В центре "Вектор" рассказали, есть ли в России новый лямбда-штамм коронавируса

В России пока нет случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса. Об этом сообщили в центре "Вектор".

"Изучение свойств данного варианта продолжается. С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заражения данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено", — говорится в сообщении.

Напомним, до появления "индийской" разновидности коронавируса именно на лямбда-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. Учёные насчитали в его геноме убийственный коктейль из восьми ключевых мутаций, повышающих заразность вируса. При этом в июне в Бразилии выявили новый опасный штамм, который является ближайшим родственником лямбда-штамма SARS-CoV-2.