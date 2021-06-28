Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса

Агентство общественного здравоохранения Англии назвало основные симптомы лямбда-варианта коронавируса. Изначально этот новый штамм выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине, но недавно случаи заражения обнружили и в Великобритании.

Как пишет газета Express, предполагается, что эта версия содержит несколько мутаций, которые влияют на степень заразности, но пока учёные не могут точно сказать, вызывает ли этот штамм более тяжёлое течение болезни или ослабляет действие вакцин. Тем не менее медики выделили несколько симптомов лямбда-вируса: высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.