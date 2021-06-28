Россиянам объяснили, нужно ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией

Доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова считает, что делать ПЦР-тест перед вакцинацией от коронавируса необязательно. Важно в такой ситуации оценить своё состояние.

"Если вы себя нормально чувствуете, то можно вакцинироваться. Если чувствуете, что заболеваете, даже если это не коронавирус, а просто ОРЗ, то вам нужно отложить вакцинацию на две-три недели. После этого идти и вакцинироваться", — поясняет вирусолог kp.ru.

Она напомнила, что пункты вакцинации — это места повышенной опасности. Поэтому она советует россиянам идти на прививку в респираторе ФП-2 или ФП-3. Особенно осторожными, по мнению Барановой, нужно быть тем, кто страдает тяжёлой формой астмы. Баранова советует им прививаться в медицинских учреждениях, а не в мобильных пунктах, так как они не смогут оказать помощь больным в случае необходимости.