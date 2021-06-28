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Россиянам объяснили, нужно ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией

Идти делать прививку от коронавируса вирусолог советует в респираторе ФП-2 или ФП-3.

28 июня, 10:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова считает, что делать ПЦР-тест перед вакцинацией от коронавируса необязательно. Важно в такой ситуации оценить своё состояние.

"Если вы себя нормально чувствуете, то можно вакцинироваться. Если чувствуете, что заболеваете, даже если это не коронавирус, а просто ОРЗ, то вам нужно отложить вакцинацию на две-три недели. После этого идти и вакцинироваться", — поясняет вирусолог kp.ru.

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Она напомнила, что пункты вакцинации — это места повышенной опасности. Поэтому она советует россиянам идти на прививку в респираторе ФП-2 или ФП-3. Особенно осторожными, по мнению Барановой, нужно быть тем, кто страдает тяжёлой формой астмы. Баранова советует им прививаться в медицинских учреждениях, а не в мобильных пунктах, так как они не смогут оказать помощь больным в случае необходимости.

Ранее директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Владимир Моисеенко рассказал о том, что онкобольным необходимо вакцинироваться из-за высокого риска заболевания коронавирусом. По его наблюдениям, иногда пациенты, которые проходят химиотерапию, легче переносят инфекцию, в отличие от основной массы населения.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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