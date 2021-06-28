В Москве легковушка сбила девушку. Видео © LIFE

У Трёхгорной мануфактуры на улице Рочдельской, 20 в Москве легковой автомобиль сбил девушку у пешеходного перехода. На кадрах очевидцев заметно, что от удара у "ауди" треснуло лобовое стекло.

ДТП случилось в самый разгар дня на оживлённой дороге. Пострадавшая госпитализирована. Изначально очевидцы сообщали, что девушка была на электросамокате, однако источник Лайфа в правоохранительных органах эту информацию опроверг. По его словам, пострадавшая передвигалась пешком.