"Она не шевелится": В Москве легковушка сбила девушку у пешеходного перехода
Удар был такой силы, что у автомобиля треснуло стекло, пострадавшая госпитализирована.
В Москве легковушка сбила девушку. Видео © LIFE
У Трёхгорной мануфактуры на улице Рочдельской, 20 в Москве легковой автомобиль сбил девушку у пешеходного перехода. На кадрах очевидцев заметно, что от удара у "ауди" треснуло лобовое стекло.
ДТП случилось в самый разгар дня на оживлённой дороге. Пострадавшая госпитализирована. Изначально очевидцы сообщали, что девушка была на электросамокате, однако источник Лайфа в правоохранительных органах эту информацию опроверг. По его словам, пострадавшая передвигалась пешком.
Женщина-водитель тоже никакого самоката не видела. Она говорит, что ехала со скоростью около 20 км в час. По словам автоледи, она выехала с заправки, и тут резко девушка от удара упала на лобовое стекло.
Ранее Лайф писал, как москвичка рассказала о смертельном ДТП с мальчиком на самокате, сбитым на зебре. Инцидент произошёл в Керамическом проезде. Мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу, но, по предварительным данным, с самоката слезать не стал. В какой-то момент его сбила легковушка. От удара ребёнок отлетел в сторону.
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