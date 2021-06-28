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"Она не шевелится": В Москве легковушка сбила девушку у пешеходного перехода

Удар был такой силы, что у автомобиля треснуло стекло, пострадавшая госпитализирована.

28 июня, 10:14

В Москве легковушка сбила девушку. Видео © LIFE

У Трёхгорной мануфактуры на улице Рочдельской, 20 в Москве легковой автомобиль сбил девушку у пешеходного перехода. На кадрах очевидцев заметно, что от удара у "ауди" треснуло лобовое стекло.

ДТП случилось в самый разгар дня на оживлённой дороге. Пострадавшая госпитализирована. Изначально очевидцы сообщали, что девушка была на электросамокате, однако источник Лайфа в правоохранительных органах эту информацию опроверг. По его словам, пострадавшая передвигалась пешком.

Женщина-водитель тоже никакого самоката не видела. Она говорит, что ехала со скоростью около 20 км в час. По словам автоледи, она выехала с заправки, и тут резко девушка от удара упала на лобовое стекло.

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Ранее Лайф писал, как москвичка рассказала о смертельном ДТП с мальчиком на самокате, сбитым на зебре. Инцидент произошёл в Керамическом проезде. Мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу, но, по предварительным данным, с самоката слезать не стал. В какой-то момент его сбила легковушка. От удара ребёнок отлетел в сторону.


Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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