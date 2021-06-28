Олимпийского чемпиона Тетюхина введут в Зал славы волейбола

Вместе с Тетюхиным членами Зала славы станут олимпийские чемпионы Джоване Гавио, Сержио Дутра Сантос и Рикарду Сантос из Бразилии, кубинка Таисмари Агуэро, американцы Тодд Роджерс и Клейтон Стэнли, двукратный серебряный призёр Игр американка Логан Том.

Тетюхин в составе сборной России выиграл четыре медали на Олимпиадах. В 2000 году он завоевал серебро, в 2004-м и 2008-м — бронзу, в 2012-м — золото. Также 45-летний спортсмен побеждал в Кубке мира и Мировой лиге, выигрывал серебро чемпионата мира.