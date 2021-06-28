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Олимпийского чемпиона Тетюхина введут в Зал славы волейбола

Торжественная церемония состоится 16 октября в Холиоке, штат Массачусетс, США.

28 июня, 10:14
<p>Фото © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков</p>

Фото © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Олимпийского чемпиона Сергея Тетюхина введут в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщается на сайте организации.

Вместе с Тетюхиным членами Зала славы станут олимпийские чемпионы Джоване Гавио, Сержио Дутра Сантос и Рикарду Сантос из Бразилии, кубинка Таисмари Агуэро, американцы Тодд Роджерс и Клейтон Стэнли, двукратный серебряный призёр Игр американка Логан Том.

Тетюхины. Династия, которая у нас на глазах творит историю мирового спорта

Тетюхины. Династия, которая у нас на глазах творит историю мирового спорта

Тетюхин в составе сборной России выиграл четыре медали на Олимпиадах. В 2000 году он завоевал серебро, в 2004-м и 2008-м — бронзу, в 2012-м — золото. Также 45-летний спортсмен побеждал в Кубке мира и Мировой лиге, выигрывал серебро чемпионата мира.

Торжественная церемония введения новых членов в Зал славы пройдёт 16 октября в американском Холиоке, штат Массачусетс.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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