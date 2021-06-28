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Twitter, Facebook и Telegram грозят новые многомиллионные штрафы из-за запрещённого в России контента

В суд уже поступило несколько протоколов в отношении соцсетей, штраф по каждому из которых составляет четыре миллиона рублей.

28 июня, 09:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Компаниям Twitter и Facebook грозят новые штрафы — до восьми миллионов рублей каждой — за отказ удалить запрещённый контент по требованию Роспотребнадзора. А Telegram за это же нарушение может заплатить до 12 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й судебный участок Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

Отмечается, что в отношении Twitter и Facebook поступило два протокола и три — в отношении Telegram, составленные по статье "Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ". За такое нарушение предусмотрен штраф до четырёх миллионов рублей по каждому протоколу.

В Twitter появились две платные функции

В Twitter появились две платные функции

Ранее Лайф рассказывал, что в Facebook, Google и YouTube отказались удалить почти девять тысяч запрещённых в РФ материалов. В общей сложности Facebook и Instagram влетели на 47 млн рублей штрафа, компания Google пока оштрафована в РФ на 15,2 млн рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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