Twitter, Facebook и Telegram грозят новые многомиллионные штрафы из-за запрещённого в России контента
В суд уже поступило несколько протоколов в отношении соцсетей, штраф по каждому из которых составляет четыре миллиона рублей.
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Компаниям Twitter и Facebook грозят новые штрафы — до восьми миллионов рублей каждой — за отказ удалить запрещённый контент по требованию Роспотребнадзора. А Telegram за это же нарушение может заплатить до 12 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й судебный участок Москвы, куда поступили соответствующие материалы.
Отмечается, что в отношении Twitter и Facebook поступило два протокола и три — в отношении Telegram, составленные по статье "Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ". За такое нарушение предусмотрен штраф до четырёх миллионов рублей по каждому протоколу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Facebook, Google и YouTube отказались удалить почти девять тысяч запрещённых в РФ материалов. В общей сложности Facebook и Instagram влетели на 47 млн рублей штрафа, компания Google пока оштрафована в РФ на 15,2 млн рублей.
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