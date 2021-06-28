Twitter, Facebook и Telegram грозят новые многомиллионные штрафы из-за запрещённого в России контента

Компаниям Twitter и Facebook грозят новые штрафы — до восьми миллионов рублей каждой — за отказ удалить запрещённый контент по требованию Роспотребнадзора. А Telegram за это же нарушение может заплатить до 12 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й судебный участок Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

Отмечается, что в отношении Twitter и Facebook поступило два протокола и три — в отношении Telegram, составленные по статье "Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ". За такое нарушение предусмотрен штраф до четырёх миллионов рублей по каждому протоколу.