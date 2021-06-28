В Москве упростят схему вакцинации от коронавируса для мигрантов

Власти Москвы в ближайшее время планируют сделать вакцинацию от ковида более доступной для трудовых мигрантов. Об этом сообщил в понедельник столичный мэр Сергей Собянин, который ранее охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как "крайне тяжёлую".

"Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы", — проинформировал он.

На данном этапе граждан этой группы прививают препаратом "Спутник Лайт" в многофункциональном миграционном центре "Сахарово". За день там могут сделать прививку более 2000 человек. Ещё один такой пункт планируют открыть в столице завтра.