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В Москве упростят схему вакцинации от коронавируса для мигрантов

Сегодня специальный прививочный пункт открылся в многофункциональном миграционном центре "Сахарово" на юго-западе столицы. Он работает с 09:00 до 21:00.

28 июня, 09:47

Фото © Pixabay

Власти Москвы в ближайшее время планируют сделать вакцинацию от ковида более доступной для трудовых мигрантов. Об этом сообщил в понедельник столичный мэр Сергей Собянин, который ранее охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как "крайне тяжёлую".

"Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы", — проинформировал он.

На данном этапе граждан этой группы прививают препаратом "Спутник Лайт" в многофункциональном миграционном центре "Сахарово". За день там могут сделать прививку более 2000 человек. Ещё один такой пункт планируют открыть в столице завтра.

Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Москве как "крайне тяжёлую"

Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Москве как "крайне тяжёлую"

Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся за всё время достигло 5 472 941. По количеству новых случаев ковида лидирует Москва с 7246 пациентами. Далее следуют Московская область — 2722 и Санкт-Петербург — 1335 новых случаев.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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