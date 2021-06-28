В России за сутки выявили 21 650 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число заразившихся коронавирусом за всё время достигло 5 472 941. По количеству новых случаев ковида лидирует Москва с 7246 пациентами. Далее следуют Московская область — 2722 — и Санкт-Петербург — 1335 новых случаев. За последние 24 часа врачи поставили на ноги 12 626 пациентов. Всего в стране от ковида с начала эпидемии вылечилось 4 969 340 пациентов.