Названы причины всплеска ковида в России
По мнению вирусолога, жители Москвы очень сильно расслабились из-за смягчения ограничений.
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Пренебрежение мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, а также низкий уровень вакцинации и появление в стране индийского варианта коронавируса являются причинами рекордных темпов заражения ковидом в России. Об этом сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.
"По цифрам ежедневно выявляемых больных третья — текущая — волна пандемии уже почти такая же, как и та, что была зимой. Единственное, у нас довольно много людей эту инфекцию уже перенесли, также есть небольшая группа вакцинированных", — отметил вирусолог в интервью "Ленте.ру".
Он отметил, что год назад все ещё были напуганы пандемией, носили маски, и это привело к спаду заболеваемости.
Ранее человечеству предрекли новый "железный занавес" в связи с пандемией. На этот раз между государствами ограничения устанавливаться уже не будут, они проявятся иначе.
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