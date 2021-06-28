Названы причины всплеска ковида в России

Пренебрежение мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, а также низкий уровень вакцинации и появление в стране индийского варианта коронавируса являются причинами рекордных темпов заражения ковидом в России. Об этом сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"По цифрам ежедневно выявляемых больных третья — текущая — волна пандемии уже почти такая же, как и та, что была зимой. Единственное, у нас довольно много людей эту инфекцию уже перенесли, также есть небольшая группа вакцинированных", — отметил вирусолог в интервью "Ленте.ру".

Он отметил, что год назад все ещё были напуганы пандемией, носили маски, и это привело к спаду заболеваемости.