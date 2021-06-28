Моргенштерн "поддал жару" и разделся догола при родителях невесты
На снимках видно, что будущие тесть и тёща готовы провалиться сквозь землю от неловкости этой ситуации.
Фото © Instagram / morgen_shtern
23-летний российский рэпер Моргенштерн, похоже, абсолютно "не парится", что о нём подумают будущие родственники, — он вновь поверг в шок, и уже не только свою аудиторию, но и родителей невесты Дилары. Совершая вместе с будущими тёщей и тестем перелёт на частном самолёте, он разделся догола и устроил перед столом, где они ели, настоящую баню с веничком.
"Зачем лететь в баню на частном самолёте, если баню можно сделать в нём", — подписал он серию фото самолётной парилки.
В этой карусели есть фото отца и матери его девушки крупным планом, где они отворачиваются и закрывают лица руками. Действительно, не совсем адекватная ситуация, когда молодой человек, пусть и звезда, пусть и будущий зять, стоит перед ними в чём мать родила, прикрывая веничком гениталии. Мать, кстати, тоже на этом самолёте, и на фото видно, что она реагирует смехом на выходки своего сына. А вот поклонники отреагировали смехом не все. "Родители за миллионы готовы терпеть всё и улыбаться", — написали они под постом Моргенштерна в соцсетях. И в подтверждение слов — финальное фото из этой серии, где все одеты и довольны.
Ранее Лайф писал, что девушка Моргенштерна снялась в откровенном наряде Харли Квинн, и фанатам уже жалко её родителей. Возлюбленная музыканта стремится быть под стать своему эпатажному избраннику, поэтому всё чаще делится дерзкими кадрами, вызывающими бурную реакцию. Дилара и Моргенштерн начали встречаться ещё в Уфе — до того, как парень стал звездой и кумиром подростков. Однако блогер бросил возлюбленную в 2019 году, когда перед ним замаячили заманчивые перспективы. Тем не менее летом 2020-го молодые люди снова сошлись. И теперь рэпер не чает души в девушке. Так, недавно на день рождения он подарил ей пять миллионов рублей наличными и красный Range Rover, написав у себя на странице признание в любви: "Та самая женщина, которая была рядом с Алишером ещё до Моргенштерна, а теперь весь этот мир — наш!"
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