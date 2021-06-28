Моргенштерн "поддал жару" и разделся догола при родителях невесты

23-летний российский рэпер Моргенштерн, похоже, абсолютно "не парится", что о нём подумают будущие родственники, — он вновь поверг в шок, и уже не только свою аудиторию, но и родителей невесты Дилары. Совершая вместе с будущими тёщей и тестем перелёт на частном самолёте, он разделся догола и устроил перед столом, где они ели, настоящую баню с веничком.





"Зачем лететь в баню на частном самолёте, если баню можно сделать в нём", — подписал он серию фото самолётной парилки.

В этой карусели есть фото отца и матери его девушки крупным планом, где они отворачиваются и закрывают лица руками. Действительно, не совсем адекватная ситуация, когда молодой человек, пусть и звезда, пусть и будущий зять, стоит перед ними в чём мать родила, прикрывая веничком гениталии. Мать, кстати, тоже на этом самолёте, и на фото видно, что она реагирует смехом на выходки своего сына. А вот поклонники отреагировали смехом не все. "Родители за миллионы готовы терпеть всё и улыбаться", — написали они под постом Моргенштерна в соцсетях. И в подтверждение слов — финальное фото из этой серии, где все одеты и довольны.