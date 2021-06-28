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Работу военного командования Великобритании парализовал коронавирус

Проводить секретные совещания военачальники пока не могут, потому что онлайн-общение на самоизоляции может привести к утечке данных.

27 июня, 23:22
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/britisharmy/photos/10165096495460615/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">britisharmy</a></p>

Фото © Facebook / britisharmy

В Великобритании министр обороны Бен Уоллес и ряд других военачальников оказались вынуждены отправиться на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у начальника штаба обороны Соединённого Королевства Николаса Картера. Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на представителей ведомства.

По данным издания, в числе прочих с Картером тесно контактировали глава ВМС Энтони Рэдэкин, командующий ВВС Майкл Уигстон и глава Стратегического командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс.

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По данным газеты, пока военачальники не могут обсуждать стратегические вопросы из-за опасений, что их онлайн-общение может стать причиной утечки информации.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минздрава Великобритании подал в отставку на фоне скандала с любовницей. Министр обосновал своё решение тем, что люди, устанавливающие карантинные меры, тоже должны им следовать.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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