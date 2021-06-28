Работу военного командования Великобритании парализовал коронавирус

В Великобритании министр обороны Бен Уоллес и ряд других военачальников оказались вынуждены отправиться на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у начальника штаба обороны Соединённого Королевства Николаса Картера. Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на представителей ведомства.

По данным издания, в числе прочих с Картером тесно контактировали глава ВМС Энтони Рэдэкин, командующий ВВС Майкл Уигстон и глава Стратегического командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс.

По данным газеты, пока военачальники не могут обсуждать стратегические вопросы из-за опасений, что их онлайн-общение может стать причиной утечки информации.