





В Ливане жгут на дорогах покрышки, перекрывая трассы. Жители Бейрута, Триполи, Сайды и других городов протестуют против экономического коллапса. Национальная валюта государства — ливанский фунт — упала до рекордно низкого уровня 17 500 — 18 100 за доллар по рыночному курсу, в то время как Центральный банк Ливана продолжает сохранять курс на докризисном уровне 1515 фунтов.

В Триполи, по данным ливанских СМИ и соцсетей, демонстранты устроили беспорядки в центре города и рядом с домами депутатов. Охранники открыли огонь по митингующим, трое граждан получили ранения. Попытка штурма отделения Центрального банка Ливана была предотвращена силовиками и в южном городе Сайда. В других районах акции проходят относительно мирно, возможно, потому, что ни сил, ни средств нет ни у жителей, ни у правоохранителей: тем же силовикам нечем заправлять свои машины. Акция с поджогом покрышек на дороге была малочисленной — менее 20 человек приняли в ней участие. В соцсетях ливанцы также ведут себя не столь активно, больше размещая диаграмму роста доллара и чеки, из которых видно, что один обед в ресторане сегодня может обойтись им в более полумиллиона ливанских фунтов.