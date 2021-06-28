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Страна не оправилась после взрыва: Ливанцы из-за обвала национальной валюты начали жечь покрышки и блокировать дороги

Протестующие требуют ускорить формирование правительства, которое тянется уже восемь месяцев. За это время банковская система оказалась парализованной. В стране нехватка медикаментов, топлива.

27 июня, 22:47
<p>Фото © Facebook / lebanon24</p>

Фото © Facebook / lebanon24

  • В Ливане жгут покрышки и блокируют дороги из-за падения курса валюты. Фото © Twitter
    В Ливане жгут покрышки и блокируют дороги из-за падения курса валюты. Фото © Twitter
  • В Ливане жгут покрышки и блокируют дороги из-за падения курса валюты. Фото © Twitter
    В Ливане жгут покрышки и блокируют дороги из-за падения курса валюты. Фото © Twitter
  • В Ливане жгут покрышки и блокируют дороги из-за падения курса валюты. Фото © Twitter
    В Ливане жгут покрышки и блокируют дороги из-за падения курса валюты. Фото © Twitter

В Ливане жгут покрышки и блокируют дороги из-за падения курса валюты. Фото © Twitter

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В Ливане жгут на дорогах покрышки, перекрывая трассы. Жители Бейрута, Триполи, Сайды и других городов протестуют против экономического коллапса. Национальная валюта государства — ливанский фунт — упала до рекордно низкого уровня 17 500 — 18 100 за доллар по рыночному курсу, в то время как Центральный банк Ливана продолжает сохранять курс на докризисном уровне 1515 фунтов.

В Триполи, по данным ливанских СМИ и соцсетей, демонстранты устроили беспорядки в центре города и рядом с домами депутатов. Охранники открыли огонь по митингующим, трое граждан получили ранения. Попытка штурма отделения Центрального банка Ливана была предотвращена силовиками и в южном городе Сайда. В других районах акции проходят относительно мирно, возможно, потому, что ни сил, ни средств нет ни у жителей, ни у правоохранителей: тем же силовикам нечем заправлять свои машины. Акция с поджогом покрышек на дороге была малочисленной — менее 20 человек приняли в ней участие. В соцсетях ливанцы также ведут себя не столь активно, больше размещая диаграмму роста доллара и чеки, из которых видно, что один обед в ресторане сегодня может обойтись им в более полумиллиона ливанских фунтов.

Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

Такая тяжёлая ситуация в стране возникла на фоне затянувшегося формирования правительства — уже восемь месяцев политические силы здесь не могут договориться. Напомним, вечером 4 августа 2020 года в порту Бейрута прогремел взрыв, жертвами которого стали более 150 человек, тысячи получили ранения. По данным властей, причиной трагедии могла стать халатность при хранении взрывоопасных веществ. Вскоре после взрыва в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Несколько тысяч человек требовали отставки правительства и реформ. Часть министров ранее уже сложила свои полномочия, не дожидаясь экстренного совещания кабмина. Правительство Ливана на фоне протестов ушло в отставку в полном составе. А тем временем сегодня в стране не хватает еды, медикаментов, топлива, банковская система практически парализована, более половины ливанских семей за последние полтора года оказалась за чертой бедности.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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