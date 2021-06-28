Россиян предупредили о скором сезонном росте цен на жильё

Осенью в России возобновится рост цен на жильё. Об этом граждан предупредил эксперт по недвижимости Кирилл Манаенков. По его словам, это обычное сезонное явление.

"С сентября начнётся подъём цен, они вырастут по сравнению с летом", — сказал Манаенков в беседе с Ura.ru.

По его словам, как показывает практика, цены после сезонного роста вернутся в прежнее русло уже в ноябре-декабре. Однако с конца февраля и до конца майских праздников следует ожидать вторую волну повышения стоимости квадратного метра.

По мнению риелторов, все сегменты недвижимости в России за 2021 год вырастут в цене приблизительно на 5%. Как отмечает член Российской гильдии риелторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков, если принимать во внимание возникший рост стоимости стройматериалов в России и желание застройщиков получать прибыль, то цены на все сегменты недвижимости могут вырасти на 15–20%. Но, по его мнению, в таком случае значительно упадёт покупательская способность россиян.