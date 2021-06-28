"Ильич" из Little Big оторвал свои усы во время концерта

Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big, более известный как Ильич во время концерта сорвал свои усы. После неординарной выходки он бросил их в толпу зрителей возле сцены.

Усы правда оказались бутафорными, а сам трюк с ними оказался спланированным. Как оказалось, Ильич просто решил сменить имидж, сбрив их заранее. Позднее он опубликовал фото, на котором предстал перед фанатами в новом образе.

"Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без?" — подписал снимок Прусикин.

Однако мнение поклонников оказалось не однозначным. Они не смогли однозначно определить, постарел, или помолодел Ильич в новом образе. Некоторые даже заявили о том, что отписываются от звезды.

"Кто на фото? Я не узнал вообще", – написал один из фанатов.