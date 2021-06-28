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"Ильич" из Little Big оторвал свои усы во время концерта

После он решил узнать у своих фантов их мнение по поводу резкой смены его имиджа.

27 июня, 22:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CFzDLUGBPzX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iliyaprusikin</a></p>

Фото © Instagram / iliyaprusikin

Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big, более известный как Ильич во время концерта сорвал свои усы. После неординарной выходки он бросил их в толпу зрителей возле сцены.

Усы правда оказались бутафорными, а сам трюк с ними оказался спланированным. Как оказалось, Ильич просто решил сменить имидж, сбрив их заранее. Позднее он опубликовал фото, на котором предстал перед фанатами в новом образе.

"Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без?" — подписал снимок Прусикин.

Однако мнение поклонников оказалось не однозначным. Они не смогли однозначно определить, постарел, или помолодел Ильич в новом образе. Некоторые даже заявили о том, что отписываются от звезды.

"Кто на фото? Я не узнал вообще", – написал один из фанатов.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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