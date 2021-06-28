В Москве начал действовать "бесковидный режим" в ресторанах и кафе
Теперь заведения общепита принимают только вакцинированных, переболевших коронавирусом граждан либо имеющих свежий отрицательный результат ПЦР-теста.
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С сегодняшнего дня в Москве становится бессрочным режим работы заведений общепита в "бесковидном" формате. Для начала приёма посетителей по новым правилам заведениям необходимо оставить заявку на портале i.moscow и организовать проход посетителей по QR-кодам.
Теперь рестораны и кафе могут принимать только тех посетителей, кто привит от коронавируса, переболел CoViD-19 в течение полугода или имеет отрицательный ПЦР-тест максимум трёхдневной давности.
"Выполнив эти требования, заведение общепита может работать днём и ночью, расставлять столы ближе, чем на полтора метра друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу", — пояснил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.
При этом персонал заведения продолжает соблюдать масочный режим. Тем же, кто не может обеспечить такой режим работы, придётся предоставлять еду только навынос. Однако столовые на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в "бесковидный" режим, если не будут открыты для посторонних.
"Бесковидный" режим становится единым правилом для всех заведений общепита, которое поможет нам обезопасить самих себя, родных и окружающих", — заявил Немерюк.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе. А с 22 июня в Москве введены ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Они распространяются в том числе и на те шоу, которые проводятся на открытом воздухе.
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