В Москве начал действовать "бесковидный режим" в ресторанах и кафе

С сегодняшнего дня в Москве становится бессрочным режим работы заведений общепита в "бесковидном" формате. Для начала приёма посетителей по новым правилам заведениям необходимо оставить заявку на портале i.moscow и организовать проход посетителей по QR-кодам.

Теперь рестораны и кафе могут принимать только тех посетителей, кто привит от коронавируса, переболел CoViD-19 в течение полугода или имеет отрицательный ПЦР-тест максимум трёхдневной давности.

"Выполнив эти требования, заведение общепита может работать днём и ночью, расставлять столы ближе, чем на полтора метра друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу", — пояснил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.

При этом персонал заведения продолжает соблюдать масочный режим. Тем же, кто не может обеспечить такой режим работы, придётся предоставлять еду только навынос. Однако столовые на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в "бесковидный" режим, если не будут открыты для посторонних.