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Лавров заявил о "подпевании" ЕС "заскорузлой" позиции США по России

По мнению министра, суть позиции Запада сводится в готовности к нормализации отношений, но при условии другого поведения России.

27 июня, 21:14
<p>Сергей Лавров. Фото © МИД РФ</p>

Сергей Лавров. Фото © МИД РФ

Европейские страны принялись "активно и с удовольствием подпевать" американской позиции, которая была озвучена после саммита президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более что европейские столицы, уловив настроения "большого брата", сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать", — говорится в статье министра.

По его мнению, суть высказываний Запада такова: там готовы к нормализации отношений с Москвой, "но сначала она должна изменить своё поведение". По мнению Лаврова, при этом ещё нужно посмотреть, какими будут консультации России и США по итогам переговоров в Женеве.

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Лавров высказался о предложении провести саммит Россия — ЕС

Глава МИД РФ также подметил, что Запад провёл целую серию заседаний на высшем уровне в преддверии встречи Путина и Байдена в Женеве. Это создаёт ощущение попытки показать солидарность подходов к отношениям с Москвой.

"Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других — прежде всего Россию и Китай — заставлять следовать заданному им курсу", — отмечается в статье министра.

Ранее Лавров также заявлял о нежелании НАТО общаться с Россией по линии военных. Конструктивные предложения Москвы уже почти два года остаются без ответа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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