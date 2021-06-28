Лавров заявил о "подпевании" ЕС "заскорузлой" позиции США по России

Европейские страны принялись "активно и с удовольствием подпевать" американской позиции, которая была озвучена после саммита президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более что европейские столицы, уловив настроения "большого брата", сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать", — говорится в статье министра.

По его мнению, суть высказываний Запада такова: там готовы к нормализации отношений с Москвой, "но сначала она должна изменить своё поведение". По мнению Лаврова, при этом ещё нужно посмотреть, какими будут консультации России и США по итогам переговоров в Женеве.

Глава МИД РФ также подметил, что Запад провёл целую серию заседаний на высшем уровне в преддверии встречи Путина и Байдена в Женеве. Это создаёт ощущение попытки показать солидарность подходов к отношениям с Москвой.

"Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других — прежде всего Россию и Китай — заставлять следовать заданному им курсу", — отмечается в статье министра.