ВОЗ обвинила "государства с большими мускулами" в контроле рынка вакцин

Богатые государства обеспечили себе контроль над мировым рынком вакцин от коронавируса, в то время как бедные позабыты. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Он выступил с речью на церемонии в Женевской школе дипломатии в связи с присуждением ему степени почётного доктора.

"Государства с большими финансовыми и геополитическими мускулами установили контроль над глобальными поставками вакцин, тогда как большинство бедняков в мире забыты", — приводит ТАСС слова гендиректора ВОЗ.

По его мнению, человечество уже давно контролировало бы пандемию, если бы вакцины распределялись равноправно. Гебреисус упрекнул мир в нехватке глобальной солидарности, призвал делиться вакцинами, в том числе с африканскими государствами, где уже наблюдается третья волна коронавирусной пандемии.