ВОЗ обвинила "государства с большими мускулами" в контроле рынка вакцин
Организация призывает их делится средствами от коронавируса с бедными странами, в том числе африканскими.
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Богатые государства обеспечили себе контроль над мировым рынком вакцин от коронавируса, в то время как бедные позабыты. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Он выступил с речью на церемонии в Женевской школе дипломатии в связи с присуждением ему степени почётного доктора.
"Государства с большими финансовыми и геополитическими мускулами установили контроль над глобальными поставками вакцин, тогда как большинство бедняков в мире забыты", — приводит ТАСС слова гендиректора ВОЗ.
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По его мнению, человечество уже давно контролировало бы пандемию, если бы вакцины распределялись равноправно. Гебреисус упрекнул мир в нехватке глобальной солидарности, призвал делиться вакцинами, в том числе с африканскими государствами, где уже наблюдается третья волна коронавирусной пандемии.
Ранее Лайф сообщал, что в ВОЗ заявили о вероятности заражения опасным штаммом "дельта плюс" от проходящего мимо человека. Новый вариант ковида характеризуется повышенной заразностью, подчеркнула Мелита Вуйнович. По её словам, вирус становится коварнее и желает "заражать как можно больше людей".
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