AstraZeneca начала испытание вакцины от "южноафриканского" штамма коронавируса

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет начали разработку усовершенствованной вакцины от коронавируса "бета", или "южноафриканского" штамма. Эффективность планируют подтверждать по итогам клинических испытаний. Около 2250 участников набрано в Великобритании, ЮАР, Бразилии и Польше.

"Тестирование бустерных доз существующих вакцин и вакцин против новых вариантов важно для обеспечения готовности быть на шаг впереди пандемии коронавируса, если их использование окажется необходимым", — заявил газете Figaro директор исследовательской группы по вакцинам Oxford Vaccine Group профессор Эндрю Поллард.

Новый препарат разработан на основе классического варианта вакцины AstraZeneca. Предварительные данные этих клинических испытаний ожидаются позже в этом году и будут представлены регулирующим органам для оценки в ускоренном порядке.