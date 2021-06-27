AstraZeneca начала испытание вакцины от "южноафриканского" штамма коронавируса
Ранее в ЮАР отказались от этой вакцины после того, как учёные из Витватерсрандского университета и Оксфорда сообщили о низкой эффективности препарата от новой версии вируса.
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Компания AstraZeneca и Оксфордский университет начали разработку усовершенствованной вакцины от коронавируса "бета", или "южноафриканского" штамма. Эффективность планируют подтверждать по итогам клинических испытаний. Около 2250 участников набрано в Великобритании, ЮАР, Бразилии и Польше.
"Тестирование бустерных доз существующих вакцин и вакцин против новых вариантов важно для обеспечения готовности быть на шаг впереди пандемии коронавируса, если их использование окажется необходимым", — заявил газете Figaro директор исследовательской группы по вакцинам Oxford Vaccine Group профессор Эндрю Поллард.
Новый препарат разработан на основе классического варианта вакцины AstraZeneca. Предварительные данные этих клинических испытаний ожидаются позже в этом году и будут представлены регулирующим органам для оценки в ускоренном порядке.
Напомним, новая мутация коронавируса, получившая название 501.V2, была обнаружена в ЮАР в декабре прошлого года. В апреле выявили устойчивость "южноафриканского" штамма коронавируса к вакцине Pfizer. На фоне распространения нового штамма коронавируса ЮАР отказалась от вакцины AstraZeneca. Это произошло после того, как учёные из Витватерсрандского университета (ЮАР) и Оксфорда сообщили о низкой эффективности препарата от южноафриканского варианта. Уже прибывшую партию вакцины AstraZeneca ЮАР перепродала другим странам.
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