Секретные документы о провокации британского эсминца могли пролежать на остановке несколько дней
По данным СМИ, о пропаже папки в Министерстве обороны Великобритании якобы стало известно ещё неделю назад.
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Документы, в которых говорится о подготовке прохода через воды Крыма британского эсминца "Дефендер", могли пролежать возле автобусной остановки в графстве Кент, юго-восток Англии, несколько дней. Как сообщается, они были найдены прохожим непосредственно за день до инцидента, 22 июня.
Согласно данным телеканала, оборонное ведомство Соединённого Королевства проводит расследование произошедшего. По предварительной информации, документы, включающие распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, были утеряны высокопоставленным чиновником Минобороны.
"Минобороны относится к защите информации чрезвычайно серьёзно, в связи с чем было начато расследование. Причастный к инциденту сотрудник оповестил о потере своевременно", — приводит "Скай ньюс" высказывания представителя оборонного ведомства Великобритании.
Уточняется, что найденные документы могли пролежать на остановке несколько дней, прежде чем их обнаружили.
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Напомним, материалы для публикации Би-би-си в редакцию якобы принёс прохожий, который за день до инцидента с эсминцем около Крымского полуострова обнаружил папку с документами возле автобусной остановки на юго-востоке Англии. Владельцем бумаг, как сообщается, был высокопоставленный чиновник Минобороны Великобритании. В ведомстве сразу подтвердили факт утечки.
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