ОНФ и "Зенит" в рамках акции "Мечтают все!" исполнили заветное желание юного футбольного фаната с ДЦП

ОНФ и ФК "Зенит" исполнили заветное желание юного футбольного болельщика с ДЦП в рамках акции "Мечтают все!". Видео © LIFE

Общероссийский народный фронт (ОНФ) исполнил давнюю мечту юного болельщика с ДЦП. Восьмилетний Вадим Горовенко из Волгограда получил в подарок футбольный мяч с автографами игроков любимой команды "Зенит".

"Вадим! Мы узнали о том, что ты увлекаешься футболом и искренне любишь эту игру, а также собираешь атрибутику с символикой разных команд. Мы хотим сделать небольшой вклад в твою коллекцию и дарим тебе мяч с автографами игроков основного состава "Зенита", — обратился к школьнику в приветственном ролике ведущий официального ютуб-канала петербургского ФК "Зенит" Денис Денисов.

У Вадима тяжёлое заболевание — детский церебральный паралич (ДЦП). Несмотря на диагноз, мальчик — настоящий футбольный фанат. Он не может ходить, однако ездит на стадионы и смотрит все матчи. При этом школьник знает все российские команды, а ещё у него имеется большая коллекция мячей и шарфов.

"Спасибо большое за внимание, за подарки и пока!" — сказал обрадованный неожиданным сюрпризом юный болельщик.

Желание Вадима, как и сотен других российских детей, исполнилось благодаря акции ОНФ "Мечтают все!". Это масштабный проект, где каждый может исполнить мечты рябят со всей страны. Так, по словам первого замруководителя исполкома Народного фронта Евгении Калачевой, "сделать доброе дело очень легко, это может каждый". Россиянам нужно просто зайти на сайт мечтаютвсе.рф, выбрать ребёнка, которому хотелось бы сделать сюрприз, а затем нажать на кнопку "подарить". Сейчас на сайте указано, что волшебники исполнили все желания ребят. Чтобы не пропустить следующую акцию, можно подписаться на рассылку.