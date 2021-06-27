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Россиянам рассказали, как вернуть деньги за оплаченный по QR-коду товар

Процедура возврата средств в таком случае не отличается от возмещения за покупки, оплаченные банковскими картами или наличными.

27 июня, 19:37
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В случае возврата товара, оплаченного по QR-коду, можно мгновенно вернуть деньги посредством системы быстрых платежей (СБП). Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе НСПК — расчётно-клиринговом центре системы.

"При проведении возврата через СБП деньги на счёт клиента поступают мгновенно. Осуществить возмещение средств можно, если возврат товара или услуги предусмотрен законом", — объяснили в НСПК.

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Клиенту необходимо подтвердить покупку при помощи чека, указать номер телефона и банк для перевода денег. В России более 50 банковских учреждений поддерживает оплату и возвраты через СБП. 146 тысяч торговых точек по всей стране уже предоставляют клиентам возможность использования упомянутого сервиса.

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Напомним, ранее Центральный банк обязал кредитные организации установить минимальный лимит для денежных переводов граждан через систему быстрых платежей не ниже 150 тысяч рублей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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