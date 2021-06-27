Россиянам рассказали, как вернуть деньги за оплаченный по QR-коду товар
Процедура возврата средств в таком случае не отличается от возмещения за покупки, оплаченные банковскими картами или наличными.
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В случае возврата товара, оплаченного по QR-коду, можно мгновенно вернуть деньги посредством системы быстрых платежей (СБП). Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе НСПК — расчётно-клиринговом центре системы.
"При проведении возврата через СБП деньги на счёт клиента поступают мгновенно. Осуществить возмещение средств можно, если возврат товара или услуги предусмотрен законом", — объяснили в НСПК.
Клиенту необходимо подтвердить покупку при помощи чека, указать номер телефона и банк для перевода денег. В России более 50 банковских учреждений поддерживает оплату и возвраты через СБП. 146 тысяч торговых точек по всей стране уже предоставляют клиентам возможность использования упомянутого сервиса.
Напомним, ранее Центральный банк обязал кредитные организации установить минимальный лимит для денежных переводов граждан через систему быстрых платежей не ниже 150 тысяч рублей.
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