Россиянам рассказали, как вернуть деньги за оплаченный по QR-коду товар

В случае возврата товара, оплаченного по QR-коду, можно мгновенно вернуть деньги посредством системы быстрых платежей (СБП). Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе НСПК — расчётно-клиринговом центре системы.

"При проведении возврата через СБП деньги на счёт клиента поступают мгновенно. Осуществить возмещение средств можно, если возврат товара или услуги предусмотрен законом", — объяснили в НСПК.

Клиенту необходимо подтвердить покупку при помощи чека, указать номер телефона и банк для перевода денег. В России более 50 банковских учреждений поддерживает оплату и возвраты через СБП. 146 тысяч торговых точек по всей стране уже предоставляют клиентам возможность использования упомянутого сервиса.