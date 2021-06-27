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На Украине пригрозили отбирать купленную россиянами землю

Среди прочего власти намерены выявлять источники средств, на которые будут приобретаться участки.

27 июня, 19:42
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Власти Украины будут внимательно следить за тем, чтобы россияне не покупали в стране землю. Если такое будет выявлено, её будут подвергать конфискации. Об этом заявил замглавы Минэкономики республики Тарас Высоцкий. Так он прокомментировал в эфире телеканала "Дом" закон, который вступает в стране в силу с 1 июля и отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий.

"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", — заверил Высоцкий.

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По его словам, среди прочего будут тщательно анализироваться источники средств, на которые будут приобретаться земли.

Ранее экс-премьер Юлия Тимошенко заявила, что началась "расправа" над Украиной. Так она оценивает возможный результат этой скандальной земельной реформы.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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