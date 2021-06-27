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В Москве распространили экстренное предупреждение о грозе и граде

Ожидается шквалистый сильный ветер. Аналогичная погода будет и в Московской области.

27 июня, 20:08
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Москве</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Москве

В Москве в понедельник, 28 июня, ожидается гроза с сильным ветром. В связи с этим столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 09:00 с сохранением до конца 28 июня по территории Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град", — отметили в ведомстве.

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся "человеческая" температура

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся "человеческая" температура

Там добавили, что ветер может даже усиливаться до скорости 22 м/с. Такое же предупреждение распространили и для Подмосковья. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость на дорогах, пешеходам — обходить стороной шаткие конструкции.

Лайф рассказывал, что уже сегодня после рекордной жары на Москву обрушился ураганный ветер с дождём.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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