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Лавров обвинил Запад в страхе к диалогу с теми, кто не поддакивает

По его мнению, это "откровенно чуждо идеалам свободы". Сложнее принять состязательность идей, чем писать "рецепты для всего человечества в узком кругу".

27 июня, 21:07
<p>Фото © МИД РФ</p>

Фото © МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны боятся диалога с теми государствами, которые им не поддакивают. Такое мнение он изложил в статье, опубликованной в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике".

Министр отметил, что Запад "проповедует равенство и демократию" внутри своих государств, а в международных делах к этому не стремится.

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"За ощущением собственного превосходства в нём просматриваются слабость, боязнь выйти на открытый разговор не с теми, кто только поддакивает и держит шеренгу, но и с оппонентами, носителями других убеждений и ценностей — не ультралиберальных, не неоконовских, а впитанных с молоком матери, унаследованных от многих поколений предков, переданных ими традиций и веры", говорится в статье министра.

По его мнению, такой подход "откровенно чужд идеалам свободы". Министр добавил, что сложнее принять состязательность идей, чем писать "рецепты для всего человечества в узком кругу", где нет споров.

Также Лавров в этой статье заявил о "подпевании" ЕС "заскорузлой" позиции США по России. По мнению министра, суть позиции Запада сводится к готовности к нормализации отношений, но при условии другого поведения России.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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