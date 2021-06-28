Лавров обвинил Запад в страхе к диалогу с теми, кто не поддакивает
По его мнению, это "откровенно чуждо идеалам свободы". Сложнее принять состязательность идей, чем писать "рецепты для всего человечества в узком кругу".
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны боятся диалога с теми государствами, которые им не поддакивают. Такое мнение он изложил в статье, опубликованной в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике".
Министр отметил, что Запад "проповедует равенство и демократию" внутри своих государств, а в международных делах к этому не стремится.
"За ощущением собственного превосходства в нём просматриваются слабость, боязнь выйти на открытый разговор не с теми, кто только поддакивает и держит шеренгу, но и с оппонентами, носителями других убеждений и ценностей — не ультралиберальных, не неоконовских, а впитанных с молоком матери, унаследованных от многих поколений предков, переданных ими традиций и веры", — говорится в статье министра.
По его мнению, такой подход "откровенно чужд идеалам свободы". Министр добавил, что сложнее принять состязательность идей, чем писать "рецепты для всего человечества в узком кругу", где нет споров.
Также Лавров в этой статье заявил о "подпевании" ЕС "заскорузлой" позиции США по России. По мнению министра, суть позиции Запада сводится к готовности к нормализации отношений, но при условии другого поведения России.
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