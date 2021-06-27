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Молния убила двух человек, которые спрятались под деревом

Компания отдыхала на водоёме, фатальным стало её решение на время укрыться от грозы неподалёку.

27 июня, 20:45
<p>Фото © Facebook / Ірина Назарок</p>

Фото © Facebook / Ірина Назарок

Молния насмерть поразила двух человек в Черкасской области Украины. Третья участница компании оказалась в больнице. Все были под деревом, когда началась гроза.

"На месте медики обнаружили, что от поражения молнией погибли 23-летний парень и женщина около 55 лет. Ещё одну, 46-летнюю женщину, медики после оказания неотложной помощи госпитализируют", — сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок в "Фейсбуке".

У госпитализированной женщины врачи диагностировали электротравму. О её состоянии не сообщается, но известно, что она в сознании.

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Многоквартирный дом загорелся под Челябинском после удара молнии в кровлю

Ранее Лайф рассказывал, что россиянка погибла от удара молнии во время отдыха на озере. Электрическим разрядом 53-летнюю женщину убило на глазах у десятков людей. Приехавшие на место инцидента медики уже ничем не смогли ей помочь.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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