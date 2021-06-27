Молния убила двух человек, которые спрятались под деревом

Молния насмерть поразила двух человек в Черкасской области Украины. Третья участница компании оказалась в больнице. Все были под деревом, когда началась гроза.

"На месте медики обнаружили, что от поражения молнией погибли 23-летний парень и женщина около 55 лет. Ещё одну, 46-летнюю женщину, медики после оказания неотложной помощи госпитализируют", — сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок в "Фейсбуке".

У госпитализированной женщины врачи диагностировали электротравму. О её состоянии не сообщается, но известно, что она в сознании.