"Ты вообще нормальная?": Две россиянки подрались и час выясняли, кто должен уступить дорогу
Пока они разбирались, кто важнее, другим водителям пришлось искать варианты объезда места конфликта.
Две россиянки подрались и час выясняли, кто должен уступить дорогу. Видео © "ВКонтакте" / "Авто Ростов-на-Дону" | Регион 61
В Ростове-на-Дону две женщины не смогли поделить узкую дорогу. Малолитражки встретились на одной полосе, выяснение отношений продлилось не менее часа.
Судя по кадрам видео, опубликованного в сообществе "Авто Ростов-на-Дону", у обеих женщин была возможность объезда. Они остановились поблизости большого тротуара, который позволял это сделать. Вместо этого автоледи перешли к драке, разнимать женщин пришлось мужчине.
А в Волгограде пьяная автоледи надавала пощёчин остановившему её инспектору ДПС. Таким образом женщина выразила своё несогласие с решением отстранить её от управления машиной.
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