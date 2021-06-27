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"Ты вообще нормальная?": Две россиянки подрались и час выясняли, кто должен уступить дорогу

Пока они разбирались, кто важнее, другим водителям пришлось искать варианты объезда места конфликта.

27 июня, 20:32

Две россиянки подрались и час выясняли, кто должен уступить дорогу. Видео © "ВКонтакте" / "Авто Ростов-на-Дону" | Регион 61

В Ростове-на-Дону две женщины не смогли поделить узкую дорогу. Малолитражки встретились на одной полосе, выяснение отношений продлилось не менее часа.

Судя по кадрам видео, опубликованного в сообществе "Авто Ростов-на-Дону", у обеих женщин была возможность объезда. Они остановились поблизости большого тротуара, который позволял это сделать. Вместо этого автоледи перешли к драке, разнимать женщин пришлось мужчине.

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А в Волгограде пьяная автоледи надавала пощёчин остановившему её инспектору ДПС. Таким образом женщина выразила своё несогласие с решением отстранить её от управления машиной.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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