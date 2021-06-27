Две россиянки подрались и час выясняли, кто должен уступить дорогу. Видео © "ВКонтакте" / "Авто Ростов-на-Дону" | Регион 61

В Ростове-на-Дону две женщины не смогли поделить узкую дорогу. Малолитражки встретились на одной полосе, выяснение отношений продлилось не менее часа.

Судя по кадрам видео, опубликованного в сообществе "Авто Ростов-на-Дону", у обеих женщин была возможность объезда. Они остановились поблизости большого тротуара, который позволял это сделать. Вместо этого автоледи перешли к драке, разнимать женщин пришлось мужчине.