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Россия открывает авиасообщение с Италией, США и другими государствами

Решение оперштаба в этот раз не вызвало такого ажиотажа у авиаперевозчиков — те не спешат открывать направления.

27 июня, 21:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С понедельника, 28 июня, Россия возобновляет авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Такое решение было принято 10 дней назад оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Также в ряд стран увеличивается число квот на полёты. Сам факт возобновления рейсов находится уже на рассмотрении самих авиакомпаний.

Оперативный штаб согласовал открытие полётов:

  • из Москвы в Вашингтон и Нью-Йорк с частотой два раза в неделю (перевозчики обеих стран смогут выполнять по два рейса)
  • из Москвы в Брюссель (четыре раза в неделю)
  • из Москвы в Дублин (два рейса)
  • из Москвы в Рим и Милан (два рейса)
  • из Москвы в Венецию и Неаполь (четыре рейса)
  • из Москвы в Ларнаку (четыре рейса)
  • из Москвы в Пафос (три рейса)

Из регионов в эти же города — по два рейса в неделю.

А также согласованы рейсы:

  • Москва — Скопье (один раз в неделю)
  • Москва — Амман и Москва — Акаба (два рейса в неделю).

Кроме того, оперштаб согласовал возобновление рейсов между РФ и Болгарией: для полётов и из Москвы, и из регионов открыты София, Варна, Бургас (из Москвы — четыре рейса в неделю, из регионов — по одному).

Увеличение рейсов согласовано в Вену, Азербайджан, Ереван, Катар, Белград, Хельсинки, Цюрих. Также открыты для полётов Сплит, Дубровник, Пула, Женева. Больше всего расширена квота на полёты в Грецию. Кроме увеличения частоты полётов из Москвы в Афины оперштаб открыл полёты из Москвы и регионов в Салоники, Ираклион, на Корфу и Родос.

Расширен список стран, граждане которых могут прибывать в Россию через аэропорты

Расширен список стран, граждане которых могут прибывать в Россию через аэропорты

Как сообщает ТАСС, перевозчики при этом не очень спешат возобновлять рейсы по всем вновь открытым направлениям. К примеру, пока сообщено о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.

Ранее Лайф сообщал, что после открытия авиасообщения с Турцией туроператоры не справляются с ажиотажем: интерес к поездкам в эту страну взлетел в несколько раз.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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