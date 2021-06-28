Россия открывает авиасообщение с Италией, США и другими государствами

С понедельника, 28 июня, Россия возобновляет авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Такое решение было принято 10 дней назад оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Также в ряд стран увеличивается число квот на полёты. Сам факт возобновления рейсов находится уже на рассмотрении самих авиакомпаний.

Оперативный штаб согласовал открытие полётов: из Москвы в Вашингтон и Нью-Йорк с частотой два раза в неделю (перевозчики обеих стран смогут выполнять по два рейса)

из Москвы в Брюссель (четыре раза в неделю)

из Москвы в Дублин (два рейса)

из Москвы в Рим и Милан (два рейса)

из Москвы в Венецию и Неаполь (четыре рейса)

из Москвы в Ларнаку (четыре рейса)

из Москвы в Пафос (три рейса) Из регионов в эти же города — по два рейса в неделю.

А также согласованы рейсы: Москва — Скопье (один раз в неделю)

Москва — Амман и Москва — Акаба (два рейса в неделю). Кроме того, оперштаб согласовал возобновление рейсов между РФ и Болгарией: для полётов и из Москвы, и из регионов открыты София, Варна, Бургас (из Москвы — четыре рейса в неделю, из регионов — по одному).

Увеличение рейсов согласовано в Вену, Азербайджан, Ереван, Катар, Белград, Хельсинки, Цюрих. Также открыты для полётов Сплит, Дубровник, Пула, Женева. Больше всего расширена квота на полёты в Грецию. Кроме увеличения частоты полётов из Москвы в Афины оперштаб открыл полёты из Москвы и регионов в Салоники, Ираклион, на Корфу и Родос.

Как сообщает ТАСС, перевозчики при этом не очень спешат возобновлять рейсы по всем вновь открытым направлениям. К примеру, пока сообщено о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.