"Убедились, что изменил курс": Лётчик рассказал, как сбрасывал бомбы перед британским эсминцем у Крыма
Снаряды были показательно скинуты впереди корабля, но на безопасном для него расстоянии, после чего самолёт зашёл на второй круг.
Кадр из видео © Телеканал "Звезда"
Некоторые подробности предупредительного бомбометания перед британским эсминцем Defender у берегов Крыма рассказал военный лётчик, который выполнял эту задачу. По его словам, после такой демонстрации корабль сменил курс.
"После того как данный корабль продолжал движение в водах Российской Федерации, получили задачу осуществить бомбометание с целью вынудить корабль изменить курс от границы Российской Федерации. Осуществили бомбометание спереди корабля", — рассказал командир авиационного звена штурмового полка морской авиации Илья в беседе с телеканалом "Звезда".
По его словам, бомбометание проводилось на безопасном расстоянии и носило исключительно предупредительный характер. На повторном заходе на цель лётчики убедились, что корабль изменил курс. После того как Defender покинул границу РФ, экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждал обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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