Некоторые подробности предупредительного бомбометания перед британским эсминцем Defender у берегов Крыма рассказал военный лётчик, который выполнял эту задачу. По его словам, после такой демонстрации корабль сменил курс.

"После того как данный корабль продолжал движение в водах Российской Федерации, получили задачу осуществить бомбометание с целью вынудить корабль изменить курс от границы Российской Федерации. Осуществили бомбометание спереди корабля", — рассказал командир авиационного звена штурмового полка морской авиации Илья в беседе с телеканалом "Звезда".