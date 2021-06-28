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"Убедились, что изменил курс": Лётчик рассказал, как сбрасывал бомбы перед британским эсминцем у Крыма

Снаряды были показательно скинуты впереди корабля, но на безопасном для него расстоянии, после чего самолёт зашёл на второй круг.

27 июня, 22:17

Кадр из видео © Телеканал "Звезда"

Некоторые подробности предупредительного бомбометания перед британским эсминцем Defender у берегов Крыма рассказал военный лётчик, который выполнял эту задачу. По его словам, после такой демонстрации корабль сменил курс.

"После того как данный корабль продолжал движение в водах Российской Федерации, получили задачу осуществить бомбометание с целью вынудить корабль изменить курс от границы Российской Федерации. Осуществили бомбометание спереди корабля", — рассказал командир авиационного звена штурмового полка морской авиации Илья в беседе с телеканалом "Звезда".

По его словам, бомбометание проводилось на безопасном расстоянии и носило исключительно предупредительный характер. На повторном заходе на цель лётчики убедились, что корабль изменил курс. После того как Defender покинул границу РФ, экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.

Секретные документы о провокации британского эсминца могли пролежать на остановке несколько дней

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Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждал обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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