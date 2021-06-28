В России запустят "Навигатор возможностей" для молодёжи

Узнать всё о своих ресурсах в разных сферах — от конкурсов до социальных льгот — российская молодёжь сможет вскоре в специальном "Навигаторе возможностей". Программа разрабатывается Росмолодёжью и АНО "Национальные приоритеты". На онлайн-марафоне "ЯМолодость" уже представлены работающие и проектные идеи, которые могут включить в национальные проекты РФ.

"Ни один нацпроект не остался без внимания. Вместе с тем есть топ-5, которые вызывают наибольший интерес молодёжи, — "Культура", "Образование", "Экология", "Демография", "Жильё и городская среда", — рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Цифровая грамотность в школе и претворение в жизнь технологических исследований, предпринимательство и творческие компетенции на госуслугах — более 300 обсуждений было проведено молодёжными инициативами на платформе. В них участвовали 13,5 тысячи человек из разных регионов России. Лучшие идеи озвучили на онлайн-марафоне.

"Стало понятно, в чём необходимость, на что нужно обращать внимание: образование и новые компетенции, нетворкинг, система наставничества, ресурсная поддержка. Для молодёжи важно путешествовать и участвовать в новом, попробовать себя в разном. Важно, чтобы те, кто сегодня предлагал эти инициативы, включались потом в реализацию", — говорит руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать программу содействия занятости молодёжи до 1 октября. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: а) обеспечить разработку и реализацию долгосрочной программы содействия занятости молодёжи, предусмотрев в этой программе меры, направленные на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, и обратив особое внимание на содействие занятости граждан Российской Федерации в возрасте до 24 лет", — говорится в тексте поручений.