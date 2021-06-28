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Исследование показало, где в России легче накопить на квартиру

Оказалось, что наиболее проблемные в этом южные регионы страны. В одном из них семье нужно 16 лет, чтобы собрать необходимую сумму.

27 июня, 22:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Быстрее всего накопить на собственную квартиру или дом можно в северных регионах России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в ходе которого выяснялось, за какое время семья с одним ребёнком и среднестатистической зарплатой в каждом регионе сможет накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров по ценам на начало 2021 года. Возможность получения кредита не рассматривалась.

Как показывают результаты исследования РИА "Новости", верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Там для накопления на квартиру необходимо чуть менее трёх лет.

Замыкают рейтинг Северокавказ и южные регионы. Последнюю строчку в этом списке занимает город Севастополь, где для накопления на типовую квартиру семье с одним ребёнком необходимо 16 лет. В Кабардино-Балкарской Республике для этого же понадобится 14 лет, в Чечне и Алтайском крае — более 13 лет.

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Ранее стали известны регионы с самым высоким спросом на ипотеку. За первые три месяца этого года там наблюдался ощутимый рост спроса на такие кредиты — вплоть до 25%.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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