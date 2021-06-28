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США нанесли удары по объектам повстанцев на границе Сирии и Ирака

Вашингтон уверен, что действовал согласно международным нормам, в соответствии со своим правом на самооборону.

27 июня, 23:01
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/usairforce/48000705668/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">usairforce</a></p>

Фото © flickr / usairforce

Президент США Джо Байден отдал приказ ударить по проиранским группировкам на границе Сирии и Ирака. Цель этих действий — "устранить угрозу". Об этом заявили в Пентагоне.

"По указанию президента Байдена американские вооружённые силы сегодня вечером нанесли оборонительные высокоточные авиаудары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном вооружёнными группировками в пограничном регионе Ирака и Сирии", — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кёрби.

Он отметил, что Байден распорядился об ударе с учётом "серии нападений поддерживаемых Ираном группировок на американские интересы в Ираке" для "предотвращения такого рода нападений". В Пентагоне уверили, что США действовали согласно международным нормам, "в соответствии со своим правом на самооборону".

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"Удары были необходимы для устранения угрозы и имели надлежащее ограничение по масштабам", — добавил Кёрби.

Напомним, что в феврале этого года США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с иранским ополчением. Это стало ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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