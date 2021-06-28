США нанесли удары по объектам повстанцев на границе Сирии и Ирака
Вашингтон уверен, что действовал согласно международным нормам, в соответствии со своим правом на самооборону.
Фото © flickr / usairforce
Президент США Джо Байден отдал приказ ударить по проиранским группировкам на границе Сирии и Ирака. Цель этих действий — "устранить угрозу". Об этом заявили в Пентагоне.
"По указанию президента Байдена американские вооружённые силы сегодня вечером нанесли оборонительные высокоточные авиаудары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном вооружёнными группировками в пограничном регионе Ирака и Сирии", — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кёрби.
Он отметил, что Байден распорядился об ударе с учётом "серии нападений поддерживаемых Ираном группировок на американские интересы в Ираке" для "предотвращения такого рода нападений". В Пентагоне уверили, что США действовали согласно международным нормам, "в соответствии со своим правом на самооборону".
"Удары были необходимы для устранения угрозы и имели надлежащее ограничение по масштабам", — добавил Кёрби.
Напомним, что в феврале этого года США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с иранским ополчением. Это стало ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек.
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