США нанесли удары по объектам повстанцев на границе Сирии и Ирака

Президент США Джо Байден отдал приказ ударить по проиранским группировкам на границе Сирии и Ирака. Цель этих действий — "устранить угрозу". Об этом заявили в Пентагоне.

"По указанию президента Байдена американские вооружённые силы сегодня вечером нанесли оборонительные высокоточные авиаудары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном вооружёнными группировками в пограничном регионе Ирака и Сирии", — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кёрби.

Он отметил, что Байден распорядился об ударе с учётом "серии нападений поддерживаемых Ираном группировок на американские интересы в Ираке" для "предотвращения такого рода нападений". В Пентагоне уверили, что США действовали согласно международным нормам, "в соответствии со своим правом на самооборону".