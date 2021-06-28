В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральной России спадёт экстремальная жара

Уже в понедельник, 28 июня, после обеда в центре Европейской России начнёт спадать экстремальная жара. Ещё утро может быть очень тёплым, а потом циркуляция воздуха в атмосфере начнёт существенно меняться. Во вторник в Москве будет 24–26 градусов — это всё равно на шесть градусов выше нормы. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что речь идёт о Центральном федеральном округе.

"Воздушные массы будут подниматься от подстилающей поверхности вверх, и уже будет нормальная метеорологическая ситуация… В первой половине дня температура в Москве будет до 30 градусов, а во второй половине дня — формирование облаков и осадки", — сказал Вильфанд в интервью РИА "Новости".

На большей части столичного региона прогнозируются кратковременные, местами сильные осадки, а также ветер до 20 метров в секунду. Ночные температуры снизятся с 25 до 15 градусов в ночь на среду, будет тепло, но "не так удушающе", как в предыдущие ночи, уточнил синоптик. А в четверг и пятницу температура вновь начнёт повышаться — пока до 27 градусов.