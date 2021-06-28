Американская разведка зашла в тупик, выясняя причины появления ковида

Американские разведчики пока не смогли установить причины пандемии коронавируса. Как сообщают источники газеты Wall Street Journal в Белом доме, разведывательное сообщество США не сможет справиться с этой задачей и до конца срока, отведённого американским президентом Джо Байденом.

"Президент сознаёт тот факт, что спустя 90 дней у нас может не быть окончательного ответа, но он хотел бы, чтобы усилия в этом направлении были предприняты", — приводит газета слова одного из источников в администрации.