Американская разведка зашла в тупик, выясняя причины появления ковида
Срок, который отвёл на эту работу президент США Джо Байден, истекает, а рассказать ему пока нечего.
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Американские разведчики пока не смогли установить причины пандемии коронавируса. Как сообщают источники газеты Wall Street Journal в Белом доме, разведывательное сообщество США не сможет справиться с этой задачей и до конца срока, отведённого американским президентом Джо Байденом.
"Президент сознаёт тот факт, что спустя 90 дней у нас может не быть окончательного ответа, но он хотел бы, чтобы усилия в этом направлении были предприняты", — приводит газета слова одного из источников в администрации.
Ранее Байден уже заявлял об отсутствии у американской разведки точных данных о происхождении коронавируса. В связи с этим лидер США и поручил с удвоенной силой изучить всю имеющуюся информацию и подготовить через 90 дней новый отчёт по теме.
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