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Лавров призвал включить в состав Совбеза ООН страны Африки и Азии

Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин предложил созвать саммит лидеров СБ.

28 июня, 00:06
<p>Фото © Facebook / Сергей Лавров</p>

Фото © Facebook / Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что назрела необходимость реформировать Совет Безопасности ООН, устранив "аномальную перепредставленность" в нём коллективного Запада. Демократизировать международные отношения, считает дипломат, можно за счёт укрепления блока стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Лидеры на международной арене есть и будут, написал Лавров в своей статье, опубликованной в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике", но они должны убеждать, а не ставить ультиматумы. Естественной площадкой для выработки общеприемлемых договорённостей, по его мнению, является "Группа двадцати", которая объединяет как старые, так и новые ведущие экономики. Она включает G7, а также БРИКС и его сторонников. Мощный консолидирующий потенциал заключён в российской инициативе формирования Большого евразийского партнёрства через сопряжение усилий всех стран и организаций континента.

"Для честного разговора по ключевым проблемам глобальной стабильности президент Владимир Путин предложил созвать саммит лидеров пятёрки постоянных членов СБ ООН, несущих особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности на планете", — подчёркивает министр.

Лавров высказался о предложении провести саммит Россия — ЕС

Лавров высказался о предложении провести саммит Россия — ЕС

Ранее Лайф писал, что Лавров заявил о "подпевании" ЕС "заскорузлой" позиции США по России. По мнению министра, суть позиции Запада сводится к готовности к нормализации отношений, но при условии другого поведения России.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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