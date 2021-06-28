Лавров призвал включить в состав Совбеза ООН страны Африки и Азии

Лидеры на международной арене есть и будут, написал Лавров в своей статье, опубликованной в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике", но они должны убеждать, а не ставить ультиматумы. Естественной площадкой для выработки общеприемлемых договорённостей, по его мнению, является "Группа двадцати", которая объединяет как старые, так и новые ведущие экономики. Она включает G7, а также БРИКС и его сторонников. Мощный консолидирующий потенциал заключён в российской инициативе формирования Большого евразийского партнёрства через сопряжение усилий всех стран и организаций континента.