В Сирии сообщили о гибели мирных жителей в результате авиаударов США
Погиб в том числе ребёнок. Американские военные сообщали, что целились в проиранских повстанцев.
Фото © ТАСС / AP
В районе у границы Сирии и Ирака трое мирных жителей погибли в результате авиаудара, который нанесли США, как они утверждают, по "проиранским группировкам". Об этом сообщает САНА.
По данным агентства, погиб ребёнок. Удары были нанесены в провинции Дейр-эз-Заур на востоке Сирии.
Напомним, в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден распорядился об ударах с учётом "серии нападений поддерживаемых Ираном группировок на американские интересы в Ираке" для "предотвращения такого рода нападений".
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