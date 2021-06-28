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В Сирии сообщили о гибели мирных жителей в результате авиаударов США

Погиб в том числе ребёнок. Американские военные сообщали, что целились в проиранских повстанцев.

28 июня, 00:13
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

В районе у границы Сирии и Ирака трое мирных жителей погибли в результате авиаудара, который нанесли США, как они утверждают, по "проиранским группировкам". Об этом сообщает САНА.

По данным агентства, погиб ребёнок. Удары были нанесены в провинции Дейр-эз-Заур на востоке Сирии.

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Напомним, в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден распорядился об ударах с учётом "серии нападений поддерживаемых Ираном группировок на американские интересы в Ираке" для "предотвращения такого рода нападений".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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