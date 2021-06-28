В Сирии сообщили о гибели мирных жителей в результате авиаударов США

В районе у границы Сирии и Ирака трое мирных жителей погибли в результате авиаудара, который нанесли США, как они утверждают, по "проиранским группировкам". Об этом сообщает САНА.

По данным агентства, погиб ребёнок. Удары были нанесены в провинции Дейр-эз-Заур на востоке Сирии.