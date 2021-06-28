Германия намерена добиться запрета на въезд британцев в ЕС из-за штамма "дельта"

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с коллегами из Евросоюза возможность запрета на въезд граждан Великобритании в страны ЕС из-за распространения "индийского" штамма коронавируса "дельта". Об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что Меркель хочет обозначить Соединённое Королевство как страну, "вызывающую озабоченность", и запретить её жителям приезжать в страны Евросоюза. При этом такая мера может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан.

Однако, как сообщил источник газеты в Правительстве Великобритании, ряд стран, включая Грецию, Испанию, Кипр, Мальту и Португалию, намерены выступить против такой инициативы со стороны ФРГ.