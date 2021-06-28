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Германия намерена добиться запрета на въезд британцев в ЕС из-за штамма "дельта"

Такая мера может коснуться как непривитых, так и вакцинированных подданных королевства. При этом, как сообщают СМИ, некоторые страны выступят против такой инициативы со стороны ФРГ.

28 июня, 07:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с коллегами из Евросоюза возможность запрета на въезд граждан Великобритании в страны ЕС из-за распространения "индийского" штамма коронавируса "дельта". Об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что Меркель хочет обозначить Соединённое Королевство как страну, "вызывающую озабоченность", и запретить её жителям приезжать в страны Евросоюза. При этом такая мера может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан.

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Однако, как сообщил источник газеты в Правительстве Великобритании, ряд стран, включая Грецию, Испанию, Кипр, Мальту и Португалию, намерены выступить против такой инициативы со стороны ФРГ.

Ранее Лайф рассказывал, что в ВОЗ назвали тревожной ситуацию с новым "индийским" штаммом коронавируса. Он особо опасен из-за высокой скорости распространения и масштабов охвата клеток в организме. Одних масок уже может не хватить.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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