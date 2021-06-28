Вирусолог рассказал о свойстве ковида, которое вызвало очередную волну в России
Побороть вирус можно за две-три недели, но для этого, по мнению специалиста, нужно интенсивно вакцинироваться и носить маски.
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Заражённые коронавирусом люди стали выделять больше частиц вируса. Это, по мнению вирусолога, член-корреспондента РАН, доктора биологических наук Сергея Нетёсова, является одной из причин нового всплеска и тяжёлой ситуации по CoViD-19 в России, особенно в Москве.
"Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжёлая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшийся иммунитет у части населения", — сказал специалист в беседе с "Лентой.ру".
Нетёсов при этом уверен, что с новой волной коронавируса можно справиться за две-три недели. Но для этого, по его мнению, необходимо интенсивно вакцинироваться и не пренебрегать ношением маски, социальной дистанцией. В противном же случае специалист рекомендует присматривать себе больницу.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе. А с 22 июня в Москве введены ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Они распространяются в том числе и на те шоу, которые проводятся на открытом воздухе.
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