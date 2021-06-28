Вирусолог рассказал о свойстве ковида, которое вызвало очередную волну в России

Заражённые коронавирусом люди стали выделять больше частиц вируса. Это, по мнению вирусолога, член-корреспондента РАН, доктора биологических наук Сергея Нетёсова, является одной из причин нового всплеска и тяжёлой ситуации по CoViD-19 в России, особенно в Москве.

"Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжёлая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшийся иммунитет у части населения", — сказал специалист в беседе с "Лентой.ру".