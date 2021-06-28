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Названы цели авиаударов США на границе Ирака и Сирии

Вашингтон считает, что это было необходимо для устранения угрозы, которая грозила американским военным инструкторам и ЦРУ.

28 июня, 03:52
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/imcomkorea/3017209905/in/photolist-5ABZor-5ABmEV-5AFz8w-5ABhhM-5ABX8X-5AFF9y-5AFAr9-5AG3RL-5AG3J3-2khQSYP-ajFxMi-HcDeYN-8bjvok-8AezCr-3JDAZx-5AG687-5AFpYy-5ABFFc-5ABKQa-5ABnZx-5ABYV2-Eu7czn-5AG3pU-5ABgNR-5ABNUa-H1DEsH-Eu7cst-9LVVwo-aoF7X2-aoHNGW-aoHWW3-aoHNgh-bmHNdF-aoHQpq-aoHQCA-aoHRvY-87Egf3-aoHQih-oKoL7u-EZ75p3-g5iMgr-B9mWX-HTm54J-aoF8jT-FfZrdN-cJbcjb-FpnHuY-bmPPs-FigY3D-5AG5Jj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Army</a></p>

Фото © flickr / U.S. Army

Две цели на территории Сирии и одну в Ираке поразили бомбардировщики американских ВВС. Одна из них — база, использовавшаяся для операций с применением беспилотников против военных США, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

Как пишет издание, предположительно, беспилотники поставлялись из Тегерана для уничтожения американских военных инструкторов, которых в Ираке около двух с половиной тысяч человек, а также сотрудников ЦРУ. При этом, по информации неназванных представителей администрации, в Белом доме понимают, что надолго проиранские формирования это не остановит. Другие две цели — в Сирии — оказались складами. По мнению Белого дома, людей на всех трёх точках было мало. При нанесении ударов использовались бомбы с лазерным наведением.

В Сирии сообщили о гибели мирных жителей в результате авиаударов США

В Сирии сообщили о гибели мирных жителей в результате авиаударов США

Ранее Лайф сообщал, что, нанося авиаудары, Вашингтон был уверен, что действовал согласно международным нормам, в соответствии со своим правом на самооборону.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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