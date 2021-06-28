Названы цели авиаударов США на границе Ирака и Сирии

Две цели на территории Сирии и одну в Ираке поразили бомбардировщики американских ВВС. Одна из них — база, использовавшаяся для операций с применением беспилотников против военных США, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

Как пишет издание, предположительно, беспилотники поставлялись из Тегерана для уничтожения американских военных инструкторов, которых в Ираке около двух с половиной тысяч человек, а также сотрудников ЦРУ. При этом, по информации неназванных представителей администрации, в Белом доме понимают, что надолго проиранские формирования это не остановит. Другие две цели — в Сирии — оказались складами. По мнению Белого дома, людей на всех трёх точках было мало. При нанесении ударов использовались бомбы с лазерным наведением.