Генерал СБУ призвал не заблуждаться по поводу готовности НАТО воевать за Украину
Он отметил, что участие Североатлантического альянса в совместных учениях вовсе этого не означает.
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Участники военных учений Sea Breeze совсем не обязательно будут выступать в настоящей войне плечом к плечу с Украиной, Киеву не стоит ждать помощи НАТО в случае реального военного конфликта с Россией. Об этом заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк. По его мнению, эти учения — всего лишь утешение за отказ принять страну в НАТО.
"Лучше бы они действительно дали чёткий ответ относительно НАТО, и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения — это не война. Это не приведёт к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России", — заявил Вовк в эфире телеканала "Наш".
Генерал-майор также отметил, что он увидел один сигнал после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
"Мы должны чётко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед, как Россия, то мы в НАТО не будем", — уточнил Вовк.
Напомним, 28 июня на Украине начинаются масштабные военные учения с участием НАТО. Многофункциональные манёвры Sea Breeze — 2021 намерены провести на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. В них примет участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.
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