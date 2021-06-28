Генерал СБУ призвал не заблуждаться по поводу готовности НАТО воевать за Украину

Участники военных учений Sea Breeze совсем не обязательно будут выступать в настоящей войне плечом к плечу с Украиной, Киеву не стоит ждать помощи НАТО в случае реального военного конфликта с Россией. Об этом заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк. По его мнению, эти учения — всего лишь утешение за отказ принять страну в НАТО.

"Лучше бы они действительно дали чёткий ответ относительно НАТО, и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения — это не война. Это не приведёт к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России", — заявил Вовк в эфире телеканала "Наш".

Генерал-майор также отметил, что он увидел один сигнал после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

"Мы должны чётко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед, как Россия, то мы в НАТО не будем", — уточнил Вовк.