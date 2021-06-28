Россиян призвали не вводить в заблуждение продажей "пива специального"

Из техрегламента "О безопасности алкогольной продукции" Евразийского экономического союза, который вступит в силу 1 января 2022 года, предложено исключить понятие "пиво специальное". Как уверены в Министерстве финансов России, в нём должно остаться только три категории пивоваренной продукции: "пиво", "пиво пшеничное" и "пивные напитки".

"Из технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" предлагается исключить термин "пиво специальное" в целях исключения риска введения потребителей в заблуждение относительно состава и качества продукции", — говорится в официальном ответе министерства на запрос главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает ТАСС.

Согласно техрегламенту, содержание хмельного напитка в "пиве специальном" должно быть не менее 80%. Остальное могут составлять плодово-ягодное сырьё и вкусоароматические добавки.