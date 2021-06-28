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Россиян призвали не вводить в заблуждение продажей "пива специального"

Этот стандарт предполагает, что хмельной напиток частично разбавлен. К примеру, вкусоароматическими добавками.

28 июня, 03:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Из техрегламента "О безопасности алкогольной продукции" Евразийского экономического союза, который вступит в силу 1 января 2022 года, предложено исключить понятие "пиво специальное". Как уверены в Министерстве финансов России, в нём должно остаться только три категории пивоваренной продукции: "пиво", "пиво пшеничное" и "пивные напитки".

"Из технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" предлагается исключить термин "пиво специальное" в целях исключения риска введения потребителей в заблуждение относительно состава и качества продукции", — говорится в официальном ответе министерства на запрос главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает ТАСС.

Согласно техрегламенту, содержание хмельного напитка в "пиве специальном" должно быть не менее 80%. Остальное могут составлять плодово-ягодное сырьё и вкусоароматические добавки.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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