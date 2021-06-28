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"Скорую надо вызывать": В Сочи водителя возмутил самокатчик на дороге, и он вырубил его "пощёчиной"

Водитель и его друзья пытались погрузить потерявшего сознание в машину, но очевидцы не дали этого сделать.

28 июня, 02:48

В Сочи водителя возмутил самокатчик на дороге, и он вырубил его "пощёчиной". Видео © LIFE

В Сочи на улице Поярко произошёл конфликт между водителем и самокатчиком. Как рассказали очевидцы, последний мчал по проезжей части, и это не понравилось автолюбителю. Мужчина остановился и, как он сам говорит, "дал пощёчину" самокатчику. Парень от удара потерял сознание.

Со слов свидетелей инцидента, водитель и его друзья после этого предприняли попытку погрузить парня в автомобиль, но прохожие не дали этого сделать. Они же и привели молодого человека в чувство. Скорую и полицию на место никто не вызывал, хотя на видео слышно, что такие предложения были.

В Питере курьер на электросамокате пронёсся на красный и на скорости влетел в легковушку

В Питере курьер на электросамокате пронёсся на красный и на скорости влетел в легковушку

Ранее Лайф сообщал, что в Москве решили замедлить электросамокатчиков, ограничив их скорость до 25 км/ч. Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и "Сокольниках", на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде, к ним добавится ещё 35 новых зон.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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