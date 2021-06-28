Российский флот под носом у британского авианосца "отразил атаку условного противника"

В Средиземном море пять кораблей Военно-морского флота России на учениях отразили атаку условного противника. Участие в манёврах приняли в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России, начавшегося 25 июня в восточной части Средиземного моря, экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне", — рассказали в ведомстве.

Навыки по отражению воздушной атаки усовершенствовали и расчёты ПВО. Особое внимание было уделено борьбе с самолётами, вертолётами и беспилотниками условного противника. В учениях были задействованы также подлодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", противолодочные самолёты, дальние бомбардировщики, истребители-перехватчики. Они выполняли учебные задачи по защите авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Отметим, что эти учения проходят на фоне входа в Средиземное море группы британских кораблей во главе с авианосцем Queen Elizabeth. На его борту находятся в том числе десять американских истребителей F-35.