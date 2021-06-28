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Российский флот под носом у британского авианосца "отразил атаку условного противника"

Корабли, подводные лодки, самолёты и вертолёты были задействованы в масштабных учениях по защите базы в Сирии.

28 июня, 02:27
<p>Крейсер "Москва". Фото © Минобороны РФ</p>

Крейсер "Москва". Фото © Минобороны РФ

В Средиземном море пять кораблей Военно-морского флота России на учениях отразили атаку условного противника. Участие в манёврах приняли в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России, начавшегося 25 июня в восточной части Средиземного моря, экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне", — рассказали в ведомстве.

Навыки по отражению воздушной атаки усовершенствовали и расчёты ПВО. Особое внимание было уделено борьбе с самолётами, вертолётами и беспилотниками условного противника. В учениях были задействованы также подлодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", противолодочные самолёты, дальние бомбардировщики, истребители-перехватчики. Они выполняли учебные задачи по защите авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Отметим, что эти учения проходят на фоне входа в Средиземное море группы британских кораблей во главе с авианосцем Queen Elizabeth. На его борту находятся в том числе десять американских истребителей F-35.

А США ранее испугались "уничтожения" Россией авианосца вблизи Гавайев. Там учения проводил Тихоокеанский флот РФ.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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