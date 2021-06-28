Названа еда, которая очень опасна для головного мозга

Сразу несколько научных исследований показали прямую связь между питанием и болезнью Альцгеймера. Так, учёные из британского Университета Бата пришли к выводу, что выпечка, сладости и газированные напитки вызывают воспаление в головном мозге и повреждают нервные клетки. Высокое содержание сахара в продуктах приводит к закупорке артерий, пишет Focus.de.

Острая пища и специи снижают умственные способности и негативно влияют на память, приводит ИноСМИ выводы учёных из Университета Южной Австралии. А Австралийский национальный университет объясняет, что в жареной пище и фастфуде высокое содержание трансжиров — и это тоже опасно для мозга. И, наконец, китайские исследователи пришли к выводу, что колбасы, мясные продукты и сыр вызывают воспаление в головном мозге и повреждают кровеносные сосуды.