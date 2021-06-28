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Названа еда, которая очень опасна для головного мозга

Многие учёные находят прямую связь между питанием и надвигающимся слабоумием.

28 июня, 01:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сразу несколько научных исследований показали прямую связь между питанием и болезнью Альцгеймера. Так, учёные из британского Университета Бата пришли к выводу, что выпечка, сладости и газированные напитки вызывают воспаление в головном мозге и повреждают нервные клетки. Высокое содержание сахара в продуктах приводит к закупорке артерий, пишет Focus.de.

Острая пища и специи снижают умственные способности и негативно влияют на память, приводит ИноСМИ выводы учёных из Университета Южной Австралии. А Австралийский национальный университет объясняет, что в жареной пище и фастфуде высокое содержание трансжиров — и это тоже опасно для мозга. И, наконец, китайские исследователи пришли к выводу, что колбасы, мясные продукты и сыр вызывают воспаление в головном мозге и повреждают кровеносные сосуды.

Названы пять признаков надвигающегося слабоумия

Названы пять признаков надвигающегося слабоумия

Ранее Лайф писал, что учёные назвали семь признаков приближения "алкогольного Альцгеймера". Люди, злоупотребляющие спиртным, рискуют столкнуться со слабоумием уже в 40–50 лет. А ещё при сканировании мозга у таких пациентов обнаруживается усохшая лобная доля.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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