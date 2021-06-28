Любовь к веселью и книгам позволила жительнице австралийского городка Брисбен прожить до 100 лет. Об этом Ширли Дэвисон сообщила, празднуя свой вековой юбилей.

"Я думаю, что главный секрет долголетия — это сочетание удачи и хороших генов. А главное — повеселиться", — отметила она в беседе с Mirage News.

Ширли Дэвисон во время Второй мировой войны работала клерком в банке. Её жених погиб на фронте, но позже она встретила другого мужчину, с которым у них на свет появились двое сыновей и дочь.

Бабушка обожает читать — она поклонница Агаты Кристи и исторических романов. Также любит смотреть спорт по телевизору — нередко её можно увидеть за просмотром матчей регби.