"Главное — повеселиться": Отметившая 100 лет бабушка поделилась секретом долголетия
Австралийка также считает, что не последнее место по важности в этом вопросе занимают хорошие гены.
Фото © Twitter / Aged Care Online
Любовь к веселью и книгам позволила жительнице австралийского городка Брисбен прожить до 100 лет. Об этом Ширли Дэвисон сообщила, празднуя свой вековой юбилей.
"Я думаю, что главный секрет долголетия — это сочетание удачи и хороших генов. А главное — повеселиться", — отметила она в беседе с Mirage News.
Ширли Дэвисон во время Второй мировой войны работала клерком в банке. Её жених погиб на фронте, но позже она встретила другого мужчину, с которым у них на свет появились двое сыновей и дочь.
Бабушка обожает читать — она поклонница Агаты Кристи и исторических романов. Также любит смотреть спорт по телевизору — нередко её можно увидеть за просмотром матчей регби.
Ранее близняшки отпраздновали 102-й день рождения и раскрыли секрет долголетия, который огорчит многих. По словам старушек, вся тайна в том, чтобы избегать двух популярных напитков. Им это явно помогло.
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