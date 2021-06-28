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"Главное — повеселиться": Отметившая 100 лет бабушка поделилась секретом долголетия

Австралийка также считает, что не последнее место по важности в этом вопросе занимают хорошие гены.

28 июня, 01:20
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Aged_CareOnline" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aged Care Online</a></p>

Фото © Twitter / Aged Care Online

Любовь к веселью и книгам позволила жительнице австралийского городка Брисбен прожить до 100 лет. Об этом Ширли Дэвисон сообщила, празднуя свой вековой юбилей.

"Я думаю, что главный секрет долголетия — это сочетание удачи и хороших генов. А главное — повеселиться", — отметила она в беседе с Mirage News.

Ширли Дэвисон во время Второй мировой войны работала клерком в банке. Её жених погиб на фронте, но позже она встретила другого мужчину, с которым у них на свет появились двое сыновей и дочь.

Бабушка обожает читать — она поклонница Агаты Кристи и исторических романов. Также любит смотреть спорт по телевизору — нередко её можно увидеть за просмотром матчей регби.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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