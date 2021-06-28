Врач объяснил, почему нужно избегать загара после вакцинации

Людям, которые привились от коронавируса летом, не рекомендуется загорать и долго находиться на солнце. Это, по мнению врача-пульмонолога Сергея Пурясева, может спровоцировать аллергическую реакцию.

"Ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам, а как следствие — воспаление по всей кожной поверхности приводит к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально", — объяснил врач в интервью радио Sputnik.

Избегать солнечных лучей, по словам медика, следует как после первой, так и после второй дозы вакцины. Лучше это делать три недели после первой и две после второй, то есть в сумме около месяца, пока вырабатываются антитела.

Тем, кто привился, следует поменьше находиться на улице, особенно под полуденным солнцем. В отпуск с собой рекомендуется брать антигистаминные препараты, которые уменьшают выброс гистамина и его токсичное действие на организм.