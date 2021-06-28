Врач объяснил, почему нужно избегать загара после вакцинации
Стараться меньше находиться на солнце следует после обеих доз вакцины. Дело в реакции организма на ожог кожи.
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Людям, которые привились от коронавируса летом, не рекомендуется загорать и долго находиться на солнце. Это, по мнению врача-пульмонолога Сергея Пурясева, может спровоцировать аллергическую реакцию.
"Ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам, а как следствие — воспаление по всей кожной поверхности приводит к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально", — объяснил врач в интервью радио Sputnik.
Избегать солнечных лучей, по словам медика, следует как после первой, так и после второй дозы вакцины. Лучше это делать три недели после первой и две после второй, то есть в сумме около месяца, пока вырабатываются антитела.
Тем, кто привился, следует поменьше находиться на улице, особенно под полуденным солнцем. В отпуск с собой рекомендуется брать антигистаминные препараты, которые уменьшают выброс гистамина и его токсичное действие на организм.
Ранее Лайф рассказывал, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Республике Алтай, Бурятии, Брянской области, а также в Хакасии.
Напомним, что первым регионом, где ввели подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, в Калининграде, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска. При этом в Кремле, комментируя новые меры, подчеркнули, что вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной.
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