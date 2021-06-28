Яценюк подал неожиданную идею Западу, как не потерять Россию навсегда

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в статье для журнала National Interest заявил, что Запад просто обязан поддержать Киев ради своих же интересов, если не хочет потерять Россию навсегда. А для этого экс-глава киевского кабмина потребовал немедленного членства для Незалежной в НАТО.

"Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать всё возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз", — написал он.

Яценюк также выразил недовольство предложением Берлина и Парижа пригласить президента России Владимира Путина на саммит в Брюссель. Он считает, что Франция и Германия делают вид, что РФ — "нормальная страна", приводя тем самым украинцев в ярость. Автор пишет, что жители Незалежной чувствуют невидимые преграды между их страной и Западом. Все говорят: "Держись!" — а сами боятся "провоцировать или отчуждать Россию", жалуется политик. В заключение он просит немедленного включения Украины в НАТО, объясняя это тем, что "Запад не имеет права замораживать" этот вопрос.