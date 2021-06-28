Яценюк подал неожиданную идею Западу, как не потерять Россию навсегда
Бывший премьер-министр Украины попросил незамедлительно принять Незалежную в НАТО, жалуясь на то, что Запад подбадривает, но ничего не делает в этом направлении.
Фото © Facebook / Арсеній Яценюк
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в статье для журнала National Interest заявил, что Запад просто обязан поддержать Киев ради своих же интересов, если не хочет потерять Россию навсегда. А для этого экс-глава киевского кабмина потребовал немедленного членства для Незалежной в НАТО.
"Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать всё возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз", — написал он.
Яценюк также выразил недовольство предложением Берлина и Парижа пригласить президента России Владимира Путина на саммит в Брюссель. Он считает, что Франция и Германия делают вид, что РФ — "нормальная страна", приводя тем самым украинцев в ярость. Автор пишет, что жители Незалежной чувствуют невидимые преграды между их страной и Западом. Все говорят: "Держись!" — а сами боятся "провоцировать или отчуждать Россию", жалуется политик. В заключение он просит немедленного включения Украины в НАТО, объясняя это тем, что "Запад не имеет права замораживать" этот вопрос.
Как рассказывал Лайф, посол Германии в Киеве заявила, что в НАТО боятся прямой войны с Россией. Говоря о принятии Украины в альянс или одобрении плана по её вступлению, дипломат указала на невозможность этого из-за отсутствия консенсуса между участниками блока. Напомним, президент США Джо Байден ранее озвучил условия вступления Украины в НАТО. В частности, необходимо получить упомянутый план действий по членству в альянсе. Однако прежде стране придётся победить коррупцию и решить другие проблемы.
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