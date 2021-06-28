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Сахалинские медики рассказали о состоянии выпавших из окна малышей

У детей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, закрытый перелом рёбер.

28 июня, 00:33

Следователи проводят проверку по факту падения детей с третьего этажа жилого дома. Видео © СУ СК РФ по Сахалинской области

Состояние здоровья двух детей, выпавших в Южно-Сахалинске из окна многоэтажного жилого дома, удалось стабилизировать. Об этом сообщают в Минздраве Сахалинской области.

"Состояние стабилизировано, но остаётся пока тяжёлым", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Правоохранительные органы уже начали проверку данного инцидента. Как говорят в местном СУ СКР, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана оценка действиям родителей и должностных лиц контролирующих органов.

В Москве школьнице разбило голову выпавшей из окна пепельницей

В Москве школьнице разбило голову выпавшей из окна пепельницей

Напомним, 27 июня из окна третьего этажа жилого дома в Южно-Сахалинске выпали двухлетний мальчик и четырёхлетняя девочка. Они были доставлены в детскую областную больницу с множественными травмами, опасными для жизни.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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