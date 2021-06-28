По каждому препарату, который используется в России для вакцинации, существует подробное описание с указанием того, когда его применять безопасно. Но вопрос о том, кому противопоказано вакцинироваться от коронавируса, продолжает у россиян возникать. Тем более что закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" прямо говорит, что в случае наличия противопоказаний прививку делать не нужно. Это относится и к вакцинации от CoViD-19. Именно поэтому Минздрав выпустил специальные инструкции, в которых указал, кому и когда стоит отказаться от вакцинации, повременить с прививкой либо прививаться, но с осторожностью.

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На сегодняшний день большинство прививок в России производится четырьмя вакцинами — "Спутник V" (двухкомпонентная векторная вакцина), "Спутник лайт" (по сути, является первым компонентом "Спутника V"), "Ковивак" (инактивированная вакцина) и "Эпиваккорона" (однокомпонентная пептидная вакцина). Для каждого препарата существуют свои ограничения, хотя есть и общие для всех.

Делать прививку любой вакциной запрещено людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата (данная информация должна быть подтверждена терапевтом или лечащим врачом), тем, у кого имеются сильные аллергические реакции либо тяжёлые поствакцинарные реакции на любую прививку (эта информация должна содержаться в медкарте гражданина или в больничном анамнезе).

Также в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не осуществляются прививки лицам моложе 18 лет.

Противопоказания к "Спутнику V" ("Гам-Ковид-Вак").

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Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где разрабатывали данный препарат, уточнил, что не стоит вакцинироваться тем, у кого были симптомы ОРВИ менее двух недель назад либо имеются онкологические или аутоиммунные заболевания. Также Гинцбург указал на то, что при крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в острой фазе. А ещё перед прививкой нужно обязательно посетить врача тем, у кого эпилепсия, людям с заболеваниями эндокринной системы, хроническими заболеваниями почек и печени, тяжёлыми формами заболевания кровеносной системы и нарушением мозгового кровообращения.

Но "кардиобольных с патологией и больных диабетом надо вакцинировать в первую очередь", считает Александр Гинцбург. И бронхиальная астма, и гепатит С также не служат основанием для отвода от вакцинации "Спутником V".

В настоящее время сняты противопоказания применения "Cпутника V" для беременных. И ещё, по утверждениям Минздрава, вакцина никак не влияет на способность иметь детей.

Противопоказания к "Спутнику лайт"

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В большинстве своём, исключения для "Спутника лайт" такие же, как и у "Спутника V". Однако в силу активной специфики именно этого препарата его не применяют для вакцинации людей старше 60 лет. Иммунитет от данной вакцины приобретается за 28 дней, но и эффективность "лайт-версии" всего 80% (у "Спутника V" — 97%). В настоящее время этой вакциной прививают молодых людей со здоровым иммунитетом и ревакцинируют тех, кто был привит "старшим братом" этой прививки.

Противопоказания к "Ковиваку"

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Среди исключений для применения данной вакцины (помимо тех же ОРВИ, онкологических или аутоиммунных заболеваний) фигурируют беременность и период грудного вскармливания. Также рекомендуется перед данной прививкой провести консультации с врачом тем, у кого хронические заболевания лёгких, печени и почек, нарушение эндокринной системы, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с кровеносной системой.

Но зато, по утверждению разработчиков данной вакцины, она имеет более мягкий адаптационный эффект после введения и действует на более широкий спектр клеток, чем остальные аналоги. А ещё она не требует второго укола.

Противопоказания к "Эпиваккороне"

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Список исключений для применения данной вакцины схож с тем, который действует для "Спутника V", однако с осторожностью и по предварительной рекомендации врача применять данный препарат следует беременным, людям со злокачественными заболеваниями тканей и крови, тем, кто испытывает метаболический синдром, подвержен приступам эпилепсии, имеет другие патологии центральной нервной системы либо почечную недостаточность.

Так как это пептидная вакцина, она менее реактогенная, то есть прививка переносится очень легко, поэтому вакцинация данным препаратом рекомендована пожилым.

Допуск к вакцинации

В документах Минздрава о порядке вакцинации указано, что решение о прививке "должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации". Как правило, медработники в прививочном пункте и те, кто отвечает за запись по телефону, никаких конкретных консультаций не дают, а отправляют к лечащему врачу. То есть если у гражданина имеется заболевание, которое требует осторожности, то принять решение об освобождении от вакцинации либо о её переносе должен лечащий врач, а в случае, если в настоящее время интенсивного лечения нет, — обычный терапевт. Как правило, если самочувствие в норме и имеющаяся болезнь под контролем, то врач предложит заполнить анкету с пунктом, в котором надо будет указать свою болезнь, и отправит вакцинироваться. А вот если есть проявление любых аллергических реакций или повышенная температура — вакцинацию перенесут.

— В случае повышенной температуры или небольшой аллергии тратить деньги на анализы для поиска скрытого воспаления не стоит, — считает врач общей практики Рихард Бакаев. — Оценивать самочувствие и делать назначения должен только врач. Чаще всего приступ заболевания является поводом отложить вакцинацию либо назначить для прививки другую вакцину. Самостоятельно сделать себе такое назначение гражданин не сможет.

Если есть болезнь, идти ли на прививку?

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Согласно статистике ВОЗ, тяжелее всего CoViD поражает людей с хроническим заболеванием лёгких, сердечно-сосудистыми болезнями и сахарным диабетом. Также в группе риска все пожилые и те, кто имеет врождённую патологию.

По оценкам Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в случае заражения коронавирусом риск осложнений для этих групп намного выше, чем риск последствий от прививки, которых, возможно, не будет вовсе.