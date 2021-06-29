В России официально разрешили вводить вакцину "Спутник V" беременным женщинам. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

— С учётом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-ковид-вак" у беременных. Таким образом, открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжёлого течения коронавирусной инфекции, — сообщил он во время своего доклада премьер-министру Михаилу Мишустину.

Соответствующие изменения появились в инструкции к препарату. До сих пор там было указано, что беременность является противопоказанием к вакцинации. Сейчас же написано следующее:

— ...Применять препарат "Гам-ковид-вак" при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В документе также написано, что опыт клинического применения препарата "Гам-ковид-вак" при беременности отсутствует.

Лайф попытался выяснить мнение врачей, однако практически все они отказались комментировать эту тему. Развёрнутый ответ удалось получить лишь от акушера-гинеколога Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Юлии Кубицкой:

— Я против вообще вакцинации беременных женщин, потому что никто не знает, как это отразится на ребёнке. Мы не знаем, на ком были исследования, какие группы, где доказательная база. Где доказательная база тех беременных, которые прошли эту вакцинацию, успешно родили здоровых детей? Этого просто нет, это невозможно, — заявила она.

Врач не исключила, что может оказаться оправданным прививание от ковида беременных из определённых групп риска, но однозначно утверждать это, по её мнению, нельзя. Кроме того, гинеколог в целом одобрительно отозвалась обо всех трёх отечественных вакцинах от коронавируса.

— Я не знаю, какая лучше будет для беременных. Думаю, нужно провести маленькую группу исследований. И (включить в неё. — Прим. Лайфа) женщин, которые действительно подвержены риску и сопутствующим заболеваниям, может быть, возрастных женщин. Женщин, отягощённых тяжёлыми заболеваниями, — предположила врач.

При этом гинеколог подчеркнула, что в любом случае считает неверным прививание беременных, у которых в целом нет проблем со здоровьем.

— Здоровых женщин пока что не надо трогать, потому что ковид у здоровой беременной протекает по большей части легко. Как вакцинация отразится на ребёнке, кто вам скажет? Если группа добровольцев какая-то будет из беременных, им опишут все риски, но я думаю, что никто не будет (прививаться. — Прим. Лайфа). А настраивать людей, что это хорошо и замечательно, я не могу, потому что я не знаю, — сказала Юлия Кубицкая.

В то же время акушер-гинеколог Камиль Бахтияров, который в целом отказался высказаться по этому вопросу, упомянул в разговоре, что коронавирус у его беременных пациенток проходит совсем не легко.