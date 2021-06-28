Финансовый аналитик посоветовала, когда лучше продавать доллары и евро
Пытаться быстро заработать на валютном портфеле она не рекомендует — можно потерять деньги на скачках курсов и банковских комиссиях.
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Чтобы оценить стоимость валюты, мало знать её курс к рублю. Например, надо оценивать соотношение курса евро – доллар. Такой совет дала финансовый аналитик Оксана Покровская. Она привела следующий пример: в прошлом году доллар подешевел на девять процентов к евро, а в этом году может потерять ещё пять – семь процентов стоимости из-за строительства "Северного потока – 2".
"Для частных инвесторов доллар перестаёт быть универсальной "тихой гаванью" и единственным средством хранения ресурсов. Сейчас диверсификация валютной корзины для сбережения накоплений важна, как никогда раньше", — отмечает аналитик в беседе с агентством "Прайм".
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Она посоветовала приглядеться и к другим валютам — швейцарскому франку, японской иене. Если же речь о моменте, когда стоит продавать валюту, то нужно замечать определённые "звоночки". Например, следить за заявлениями Банка России.
"Если ЦБ объявляет о закупке долларов, значит, это хорошее время для продажи ранее купленной валюты, поскольку курс доллара однозначно будет расти. И наоборот: если ЦБ снижает объём валютного резерва, значит, доллар подешевеет и имеет смысл его купить", — поясняет Покровская.
Пытаться заработать на сложном валютном портфеле за короткий период она не советует — можно потерять деньги на разнице курсов или банковских комиссиях. Курсы непредсказуемы, зависят в том числе от политической обстановки.
Ранее другой аналитик рассказал, что делать с долларом на фоне отказа от него Минфина. Cложно прогнозировать, как будет меняться курс валют. Также нужно учитывать намерения самого инвестора.
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