Финансовый аналитик посоветовала, когда лучше продавать доллары и евро

Чтобы оценить стоимость валюты, мало знать её курс к рублю. Например, надо оценивать соотношение курса евро – доллар. Такой совет дала финансовый аналитик Оксана Покровская. Она привела следующий пример: в прошлом году доллар подешевел на девять процентов к евро, а в этом году может потерять ещё пять – семь процентов стоимости из-за строительства "Северного потока – 2".

"Для частных инвесторов доллар перестаёт быть универсальной "тихой гаванью" и единственным средством хранения ресурсов. Сейчас диверсификация валютной корзины для сбережения накоплений важна, как никогда раньше", — отмечает аналитик в беседе с агентством "Прайм".

Она посоветовала приглядеться и к другим валютам — швейцарскому франку, японской иене. Если же речь о моменте, когда стоит продавать валюту, то нужно замечать определённые "звоночки". Например, следить за заявлениями Банка России.

"Если ЦБ объявляет о закупке долларов, значит, это хорошее время для продажи ранее купленной валюты, поскольку курс доллара однозначно будет расти. И наоборот: если ЦБ снижает объём валютного резерва, значит, доллар подешевеет и имеет смысл его купить", — поясняет Покровская.

Пытаться заработать на сложном валютном портфеле за короткий период она не советует — можно потерять деньги на разнице курсов или банковских комиссиях. Курсы непредсказуемы, зависят в том числе от политической обстановки.